Чи можна грати на вбудовуванній графіці Intel UHD 630 у сучасні ігри

Автор популярного YouTube-каналу zWORMz Gaming перевірив вбудований GPU у популярних іграх. Чи можна грати?





Intel UHD 630 встановлена ​​в процесорі Intel Core i5-10600K. Також ПК оснащений 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 1 ТБ. Операційна система – Windows 10 Pro.

Результати виглядають так.

Red Dead Redemption 2 у 720p при низьких налаштуваннях – 14 fps.

Valorant у 1080p при низьких налаштуваннях – 96 fps.

PUBG Battlegrounds у 360p при низьких налаштуваннях – 28 fps.

GTA 5 в 720p при низьких налаштуваннях – 47 fps.

Dota 2 в 1080p при низьких налаштуваннях – 61 fps.

Cyberpunk 2077 – 720p при низьких налаштуваннях і з FSR – 21 fps.

CS:GO в 720p при низьких налаштуваннях – 106 fps.

Elden Ring у 520p при низьких налаштуваннях – 11 fps.

Fortnite в 720p при низьких налаштуваннях – 77 fps.

RUST в 576p при низьких налаштуваннях – 40 fps.

Apex Legends у 800 на 600 при низьких налаштуваннях – 47 fps.

Overwatch в 720p при низьких налаштуваннях – 58 fps.

Forza Horizon 5 в 720p при низьких налаштуваннях – 32 fps.

Minecraft у 1080p при низьких налаштуваннях – 105 fps.

Висновки: в деякі ігри вдасться пограти. Але у важкі та вимогливі — точно ні.