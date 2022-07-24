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Чи можна грати на вбудовуванній графіці Intel UHD 630 у сучасні ігри

24.07.2022
1 хвилина на прочитання
Intel UHD 630

Автор популярного YouTube-каналу zWORMz Gaming перевірив вбудований GPU у популярних іграх. Чи можна грати?

Intel UHD 630 встановлена ​​в процесорі Intel Core i5-10600K. Також ПК оснащений 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 1 ТБ. Операційна система – Windows 10 Pro.

Результати виглядають так.

  • Red Dead Redemption 2 у 720p при низьких налаштуваннях – 14 fps.
  • Valorant у 1080p при низьких налаштуваннях – 96 fps.
  • PUBG Battlegrounds у 360p при низьких налаштуваннях – 28 fps.
  • GTA 5 в 720p при низьких налаштуваннях – 47 fps.
  • Dota 2 в 1080p при низьких налаштуваннях – 61 fps.
  • Cyberpunk 2077 – 720p при низьких налаштуваннях і з FSR – 21 fps.
  • CS:GO в 720p при низьких налаштуваннях – 106 fps.
  • Elden Ring у 520p при низьких налаштуваннях – 11 fps.
  • Fortnite в 720p при низьких налаштуваннях – 77 fps.
  • RUST в 576p при низьких налаштуваннях – 40 fps.
  • Apex Legends у 800 на 600 при низьких налаштуваннях – 47 fps.
  • Overwatch в 720p при низьких налаштуваннях – 58 fps.
  • Forza Horizon 5 в 720p при низьких налаштуваннях – 32 fps.
  • Minecraft у 1080p при низьких налаштуваннях – 105 fps.

Висновки: в деякі ігри вдасться пограти. Але у важкі та вимогливі — точно ні.

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24.07.2022
1 хвилина на прочитання
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