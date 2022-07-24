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Чи можна грати на вбудовуванній графіці Intel UHD 630 у сучасні ігри
Автор популярного YouTube-каналу zWORMz Gaming перевірив вбудований GPU у популярних іграх. Чи можна грати?
Intel UHD 630 встановлена в процесорі Intel Core i5-10600K. Також ПК оснащений 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 1 ТБ. Операційна система – Windows 10 Pro.
Результати виглядають так.
- Red Dead Redemption 2 у 720p при низьких налаштуваннях – 14 fps.
- Valorant у 1080p при низьких налаштуваннях – 96 fps.
- PUBG Battlegrounds у 360p при низьких налаштуваннях – 28 fps.
- GTA 5 в 720p при низьких налаштуваннях – 47 fps.
- Dota 2 в 1080p при низьких налаштуваннях – 61 fps.
- Cyberpunk 2077 – 720p при низьких налаштуваннях і з FSR – 21 fps.
- CS:GO в 720p при низьких налаштуваннях – 106 fps.
- Elden Ring у 520p при низьких налаштуваннях – 11 fps.
- Fortnite в 720p при низьких налаштуваннях – 77 fps.
- RUST в 576p при низьких налаштуваннях – 40 fps.
- Apex Legends у 800 на 600 при низьких налаштуваннях – 47 fps.
- Overwatch в 720p при низьких налаштуваннях – 58 fps.
- Forza Horizon 5 в 720p при низьких налаштуваннях – 32 fps.
- Minecraft у 1080p при низьких налаштуваннях – 105 fps.
Висновки: в деякі ігри вдасться пограти. Але у важкі та вимогливі — точно ні.
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