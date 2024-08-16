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Dragon Age: The Veilguard – новий трейлер, системні вимоги та дата виходу

Dragon Age: The Veilguard - це четверта гра в легендарній серії фентезійних RPG.

GSMinfo16.08.2024
Dragon Age: The Veilguard

Реліз Dragon Age: The Veilguard відбудеться 31 жовтня 2024 року. Гра готується для ПК (буде доступна в сервісах цифрової дистрибуції Steam і Epic Games Store) і консолей PlayStation 5, Xbox Series S і Xbox Series X. Попередні замовлення вже стартували.

Системні вимоги відомі. Для запуску гри потрібно:

  • Операційна система: Windows 10 чи Windows 11. 
  • Процесор: Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 3 3300X
  • Відеокарта: GeForce GTX 970, GeForce GTX 1650 або Radeon R9 290X.
  • Оперативна пам’ять: 16 ГБ.
  • Місце на диску: 100 Гб.
  • DirectX 12.

Рекомендовані вимоги:

  • Операційна система: Windows 10 чи Windows 11. 
  • Процесор: Intel Core i9-9900K або AMD Ryzen 7 3700X
  • Відеокарта: GeForce RTX 2070 або Radeon RX 5700 XT.
  • Оперативна пам’ять: 16 ГБ.
  • Місце на SSD-диску: 100 ГБ.
  • DirectX 12.

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GSMinfo16.08.2024
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