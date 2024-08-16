Dragon Age: The Veilguard – новий трейлер, системні вимоги та дата виходу

Реліз Dragon Age: The Veilguard відбудеться 31 жовтня 2024 року. Гра готується для ПК (буде доступна в сервісах цифрової дистрибуції Steam і Epic Games Store) і консолей PlayStation 5, Xbox Series S і Xbox Series X. Попередні замовлення вже стартували.

Системні вимоги відомі. Для запуску гри потрібно:

Операційна система: Windows 10 чи Windows 11.

Процесор: Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 3 3300X

Відеокарта: GeForce GTX 970, GeForce GTX 1650 або Radeon R9 290X.

Оперативна пам’ять: 16 ГБ.

Місце на диску: 100 Гб.

DirectX 12.

Рекомендовані вимоги: