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Dragon Age: The Veilguard – новий трейлер, системні вимоги та дата виходу
Dragon Age: The Veilguard - це четверта гра в легендарній серії фентезійних RPG.
Реліз Dragon Age: The Veilguard відбудеться 31 жовтня 2024 року. Гра готується для ПК (буде доступна в сервісах цифрової дистрибуції Steam і Epic Games Store) і консолей PlayStation 5, Xbox Series S і Xbox Series X. Попередні замовлення вже стартували.
Системні вимоги відомі. Для запуску гри потрібно:
- Операційна система: Windows 10 чи Windows 11.
- Процесор: Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 3 3300X
- Відеокарта: GeForce GTX 970, GeForce GTX 1650 або Radeon R9 290X.
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ.
- Місце на диску: 100 Гб.
- DirectX 12.
Рекомендовані вимоги:
- Операційна система: Windows 10 чи Windows 11.
- Процесор: Intel Core i9-9900K або AMD Ryzen 7 3700X
- Відеокарта: GeForce RTX 2070 або Radeon RX 5700 XT.
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ.
- Місце на SSD-диску: 100 ГБ.
- DirectX 12.
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