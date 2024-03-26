Смертельна гра: в Китаї стратять топ-менеджера ігрової компанії

43-річного Сю Яо засудили до смертної кари за отруєння засновника компанії Лінь Ці в грудні 2020 року. Суд визнав, що він підсипав отруту в їжу Лінь Ці, який помер через 10 днів.

Також він отрутою отруїв напої в офісі, метою якого були двоє колег, з якими в нього також були розбіжності. Він навмисно діяв і створив загрозу громадській безпеці.

Лінь Ці заснував Yoozoo – також відому як Youzu Interactive – 2009 року і став одним із найбагатших підприємців своєї країни. Його статки оцінювали приблизно в 6,8 млрд юанів на момент смерті.

Компанія також володіє правами на екранізацію трилогії “Тритіле”, бестселера китайської наукової фантастики, і Сю Яо був керівником дочірньої компанії, відповідальної за пов’язаний із цим бізнес.