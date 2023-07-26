Розкрито дату презентації GTA 6: гра коштуватиме 5500 гривень

Перший офіційний трейлер Grand Theft Auto 6 покажуть 17 листопада, а реліз гри відбудеться лише 2025 року. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив інсайдер Budzcario.

За словами інсайдера, дата виходу першого трейлера є достовірною на 100%.

«Вони згодовували фальшиву інформацію розлюченим розробникам, щоб відсіяти витоки у власній компанії», — заявив інсайдер.

Він також зазначив, що вересневий витік по GTA 6 показав гру від початку 2020 року. Ймовірно, на момент 2022 гра була вже на іншому рівні розробки і виглядала краще.

Інсайдер також припустив, що вартість гри на старті становитиме $150 (близько 5500 гривень за поточним курсом). При цьому інших видань гри не передбачається.

Наскільки правдивою є інформація, надана Budzcario, невідомо. Авторитетні інсайдери та журналісти поки що ніяк не прокоментували його заяви.

Згідно з колишніми витоками, презентація GTA 6 справді може відбутися вже цієї осені, проте багато експертів вважають, що гра вийде 2024 року. Чи буде проект ексклюзивом консолей, як було з GTA 4 та GTA 5 на старті, невідомо.