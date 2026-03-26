Ктулху прокидається: вийшов геймплей горору Cthulhu: The Cosmic Abyss

Студія Big Bad Wolf, відома своїми наративними проєктами Vampire: The Masquerade — Swansong та The Council, презентувала свіжий геймплейний трейлер своєї нової гри. Горор під назвою Cthulhu: The Cosmic Abyss готується до релізу вже 16 квітня. У свіжому ролику розробники детально продемонстрували ігрові механіки та похмурий сеттинг проєкту.

Сюжет: таємниці на дні Тихого океану

Головний герой гри, агент на ім’я Ной, вирушає на глибоководну гірничодобувну станцію, що розташована на самісінькому дні Тихого океану. Зв’язок із комплексом раптово обірвався, а системи життєзабезпечення вийшли з ладу.

Завдання Ноя — з’ясувати причини катастрофи. Проте знайдені під час розслідування докази вказують на те, що до трагедії може бути причетне міфічне підводне місто Р’льєх. Агенту доведеться пробиратися крізь нищівну темряву, щоб розкрити справжню природу зла, яке ховається в океанських глибинах.

Геймплей: детектив на межі божевілля

Cthulhu: The Cosmic Abyss позиціюється як горор-трилер від першої особи, глибоко натхненний творчістю Говарда Філліпса Лавкрафта.

Розробники обіцяють не лише класичні детективні елементи, де потрібно збирати докази та аналізувати ситуацію, а й прямі зіткнення з потойбічними чудовиськами. Ці зустрічі не минуть безслідно: монстри матимуть прямий вплив на розум та свідомість головного героя, змушуючи гравців балансувати на межі реальності та божевілля.