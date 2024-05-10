Microsoft незабаром запустить власний магазин мобільних ігор

Microsoft запускає власний “крос-платформний” онлайн-магазин мобільних ігор, щоб конкурувати з Play Store від Google та App Store від Apple. Про це пише видання PCmag.

Згідно з повідомленням Microsoft, новий конкурент запрацює в липні цього року і пропонуватиме лише ігри, що належать Microsoft, такі як Candy Crush, Farm Heroes, мобільна версія Minecraft, Call of Duty: Mobile та Diablo Immortal. Однак ці ігри не обов’язково будуть додані всі одразу. Невдовзі після запуску магазин мобільних ігор Microsoft відкриється і для ігор сторонніх розробників.

“Це те, що ми давно хотіли зробити“, – сказала президент Xbox Сара Бонд в інтерв’ю агентству Bloomberg у четвер, розкриваючи цю новину на технологічній конференції, організованій виданням.

Бонд каже, що основною причиною придбання Activision Blizzard, до складу якої також входить студія мобільних ігор King, було те, що Microsoft мала змогу серйозно просунутися в мобільні ігри.

Офіс Activision Blizzard Джерело: 80.lv

“Насправді не існує жодної ігрової платформи в магазині, яка була б орієнтована на гравців і була б по-справжньому крос-пристроєвою“, – сказала Бонд.

“Ми збираємося почати з Інтернету, і ми робимо це, тому що це дійсно дозволяє нам отримати досвід, доступний на всіх пристроях, у всіх країнах, незалежно від, знаєте, закритих екосистемних магазинів”, – продовжила Бонд. Після запуску на базі браузера, магазин мобільних ігор Microsoft може запуститися в інших формах у майбутньому.

Генеральний директор Microsoft Gaming Філ Спенсер (Phil Spencer) ще в листопаді заявив, що магазин мобільних ігор знаходиться в процесі розробки, назвавши його “важливою частиною нашої стратегії”.

Відповідаючи на запитання про нещодавнє рішення Microsoft закрити чотири свої ігрові студії, незважаючи на те, що деякі з них випускали відзначені нагородами ігри, Бонд дещо туманно відповіла, що Microsoft дивиться на інші показники, коли вирішує, що робити зі своїми дочірніми компаніями.

Поштовх Microsoft до мобільних ігор може бути її підходом до вирішення проблеми стагнації ігрового ринку, який вже не бачить економічного буму, що спостерігався на початку пандемії. Бонд каже, що ігрова індустрія в цілому переживає “перехідний період”, і що принаймні протягом останнього року вона перебуває в “плоскому стані”. Керівник також стверджує, що кількість грошей, необхідних для створення гри ААА-якості, зросла – ще одна думка, яка може підштовхнути Microsoft до створення мобільних ігор.