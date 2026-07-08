Російську гру Atomic Heart зламали без гіпервізора: Denuvo не допоміг

Хакер під ніком voices38 повідомив про успішний обхід захисту Denuvo в шутері Atomic Heart, причому одразу разом з усіма трьома випущеними доповненнями. Хоча гра була доступна для запуску через гіпервізор з моменту релізу в 2023 році, повноцінний метод обходу DRM для актуальної версії довгий час залишався недосяжним.

Чому це важливо: метод відрізняється від попередніх спроб

Головна відмінність нового зламу — саме в підході. Гіпервізорний метод, яким Atomic Heart зламували ще навесні, для запуску вимагає відключення захисних механізмів самого ПК, через що його часто не визнають повноцінним зламом і вважають ризикованим для користувача. Підхід voices38 працює інакше: Denuvo просто “вірить”, що перед нею легальний ліцензійний ключ, і піратська збірка працює як оригінальна копія, без втручання в систему.

За основу для зламу взяли видання Complete Edition — базову гру разом з усім додатковим контентом, а розмір опублікованого релізу становить близько 80,5 ГБ. Втім, є суттєве застереження: зламана версія підтримує лише одиночну кампанію, мережеві функції залишаються недоступними. Для Atomic Heart це не критично, оскільки гра з самого початку будувалася навколо сюжетного проходження.

Гра, яку три роки не могли зламати повністю

Atomic Heart вийшла в лютому 2023 року і за цей час встигла привабити понад 10 мільйонів гравців. Цікаво, що ще за кілька днів до офіційного релізу в мережу потрапила незавершена версія гри для розробників без Denuvo — але вона містила забагато помилок для повноцінного проходження.

Хакер voices38 відомий у спільноті й іншими подібними зламами — раніше він обходив захист у Doom: The Dark Ages, Resident Evil Requiem, Stellar Blade, 007 First Light та Hogwarts Legacy. Втім, важливо зазначити: захист Denuvo в Atomic Heart не видалили повністю, а лише обійшли — античит-механізм технічно продовжує працювати у фоновому режимі. Офіційно гра, як і раніше, використовує Denuvo, тож будь-які сторонні рішення для обходу захисту користувачі застосовують виключно на власний ризик.