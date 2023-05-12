У мережі з’явився новий витік про гру Resident Evil 9: Apocalypse

На бразильському ігровому сайті Evil Hazard з’явився новий витік про майбутню гру Resident Evil 9. Передбачається, що нова частина франшизи отримає підзаголовок Apocalypse (укр. «Апокаліпсис»), а в логотип проекту буде додано римську цифру «IX», що відповідає дев’ятці.

З чуток, головним героєм Resident Evil 9 знову стане Кріс Редфілд, але це станеться востаннє. При цьому йому не пророкують смерть у фіналі історії. Також у гру повернеться Джіл Валентайн, очікується також поява Клер Редфілд, а ось Леона Кеннеді та Ади Вонг у цій частині не буде.

Повідомляється, що розробка гри ведеться вже близько кількох років. Вона буде повністю одиночною. Закінчення проекту буде побудовано навколо теми принесення в жертву «улюбленої людини». У новій частині очікуються деякі вороги з міфів — не виключено, що мова про вендіго, які фігурували в ранніх витоках. Крім того, в Resident Evil 9: Apocalypse буде великий замок, на кшталт маєтку леді Димитреску.

Офіційний анонс гри очікується восени 2023 року.