Грибок з гри «The Last of Us» насправді існує: він може вбивати живих істот

У серіалі “Одні з нас” грибок Cordyceps став причиною всесвітнього апокаліпсису. За сюжетом, він вражає нервову систему людини і перетворює її на зомбіподібну істоту. Cordyceps існує насправді, але чи може він спричинити аналогічну ситуацію в реальному світі? Відповідь на це запитання дав Жоао Араужо, експерт із грибів із Нью-Йоркського ботанічного саду, в інтерв’ю National Geographic.

Як насправді працює грибок із The Last of Us?

Cordyceps – це паразитуючий гриб із сімейства піреноміцетів, який любить теплий та вологий клімат. Насправді він смертоносний, насамперед, для членистоногих. Він може знищити тіло мурашки, павука чи сарани. Спори грибка вражають панцир, щелепи та ноги комахи, а потім захоплюють весь організм. Наприклад, мурашиний гриб Ophiocordyceps (представник роду Cordyceps) змушує комаху нав’язливо шукати їжу. Заражений носій відходить від мурашника, зайнятися пошуком оптимальних умов розвитку для агресора.

Всього через шість годин після зараження голова або ноги комахи перетворюються на міцелій, що проростає, і мураха гине в тому місці, де Ophiocordyceps може стати зрілим грибом, здатним виділяти спори. Весь процес трансформації із зараженої спорами комахи в зрілий гриб відбувається протягом двох трьох тижнів.

Чи небезпечний грибок із The Last of Us для людини?

Ні. Cordyceps не здатний розвиватися в тілі людини насамперед тому, що ми теплокровні ссавці. Температура нашого тіла надто висока для більшості грибків та плісняви, а не тільки для роду Cordyceps. На відміну від показаного в серіалі Cordyceps атакує не нервову систему, а м’язову систему. Тому він не здатний розвиватися досить швидко, щоб ефективно контролювати поведінку такого великого носія як людина.

Складна еволюція не відбувається за кілька/десятки і навіть сотні років. На це йдуть сотні тисяч, а часто й мільйони років, тому пандемія через грибкові захворювання в найближчому майбутньому вкрай малоймовірний сценарій, вважає експерт. До того ж, грибки є останньою ланкою в харчовому ланцюгу та знищуються корисними бактеріями, які живуть у тілі людини.

Грибкові інфекції іноді можуть виникати у людей з порушеним бактеріальним балансом (через прийом антибіотиків), але такі захворювання не є поширеним явищем та успішно лікуються іншими захисними препаратами. Банальний приклад такого порушення імунітету – молочниця. За словами експерта, сценарій The Last of Us у принципі неповажно ставиться до досягнень сучасної медицини, представляючи грибкову інфекцію як щось непереборне для науки.