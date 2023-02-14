Чому олені відрощують роги, а потім скидають?

Природа підкидає дивовижні загадки. Людина далеко не завжди розуміє їх механізм та призначення.

Наприклад, відрощування рогів виглядає крайнім марнотратством ресурсів. Спочатку олень чи лось витрачає безліч поживних речовин на те що, щоб обзавестися ними. Потім роги починають заважати. І внаслідок цього більшість видів їх скидає як непотрібний об’єкт.

Але якщо роги заважають, навіщо їх природа створила? Якщо вони потрібні, то навіщо їх скидають?

Хочу – ношу, хочу – скидаю

У всіх 50 з лишком різновидів сімейства оленячих є роги. В абсолютній більшості випадків їх мають лише самці. Рідкісним винятком, наприклад, є самки північних оленів.

Але скидають їх не всі. У тропіках багато видів продовжують ходити з рогами цілий рік.

У трохи менш теплих широтах скидання може відбуватися нерегулярно: в один рік самець позбувся рогів, а в інші — продовжив носити.

А ось у північних лісах позбавлятися рогів доводиться вже щороку.

Розлогий та важкий аксесуар суттєво ускладнює оленям та лосям життя серед дерев та на тонкому, нестійкому насті глибокого снігу.

Механізм утворення рогів також добре вивчений. Спочатку вони є хрящовими відростками на голові. Вони мають кровоносні судини, а поверхню прикриває пушок.

У міру зростання капіляри закриваються, а хрящ перетворюється на сухий ороговілий шар. Пух зникає, поверхня стає твердою.

Найчастіше пара рогів симетрична.

Після закінчення сезону спарювання, що припадає на осінь, більшість оленів помірних широт починають тяжіти своєю прикрасою.

Кровопостачання припиняється зовсім.

Відмерлий ріг відпадає.

Але навіщо він взагалі був потрібен?

Не рогатий, а вгодований

Звичайно, олень може використовувати роги як захист. Але навіщо їх тоді скидати?

Мабуть, механізм їх утворення був більш складним і парадоксальним.

Вчені помітили, що розмір та гіллястість рогів прямо пропорційні загальному стану організму оленя . Чим краще харчувався самець у теплий сезон, чим більше ресурсів він зумів набрати — тим розкішнішими будуть його роги.

Наприкінці сезону відбувається гон, боротьба за самок та спарювання.

Саме тут і потрібні вирощені роги, з їхньою допомогою самці з’ясовують стосунки між собою під час шлюбних ігор за прихильність самок.

Не болить голова у лося

Ймовірно, в цьому і криється природний механізм, що змушує оленів відрощувати, а потім скидати роги.

Можливо, колись вони були мутацією .

Але закріпився зв’язок. Великі, потужні роги — отже самець сповнений сили, він накопичив за сезон ресурс. Від нього походить міцне потомство.

Самки стали обирати саме таких. І закріпили феномен на генетичному рівні.

Але в лісі роги можуть заважати та обмежувати рухливість.

Тому після закінчення шлюбного сезону частина видів їх скидає.