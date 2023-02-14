Нова загроза для України? Іран передав Росії власну копію дрона RQ-170 Sentitel

Росія отримала від Ірану нову партію технологічних дронів зі збільшеним радіусом дії. Мова йде про Shahed-129 та Shahed-191. Окупанти будуть використовувати їх для продовження атак на об’єкти критичної інфраструктури України.

Що про це відомо

Дрони до росії були доставлені державною іранською компанією контрабандою. Безпілотні літальні апарати Shahed-129 та Shahed-191 не класифікуються як дрони-камікадзе. Після скидання бомби за вказаними координатами БПЛА повертаються на базу.

Модель Shahed-129 створили інженери Shahed Aviation Industries в 2012 році. Його створювали для розвідки та завдання ударів. Такі БПЛА зараз стоять на озброєнні повітряно-космічних сил корпусу вартових іспанської революції (КВІР) — елітного іранського військово-політичного формування.

Shahed-129 комплектовані авіадвигуном Rotax 914. Дрон може перебувати в повітрі близько доби без перерви, а його максимальна швидкість 150 км на годину. В якості озброєння на БПЛА використовують протитанкові ракети Sadid-1 та керовані авіабомби Sadid-345. Дрон може насти на борту до восьми боєприпасів.

На щастя, дрони досить великі, тому є помітними для систем протиповітряної оборони.

Щодо Shahed-191, який також відомий як Saegheh-2, то він комплектується турбореактивним двигуном. Цей дрон є зменшеною копією американського БПЛА RA-170 Sentitel, який Іран захопив у 2011 році.

Безпілотний літальний апарат Shahed-191 досягає швидкості до 275 км на годину. Заявлена автономність складає чотири з половиною години, а дальність польоту близько пятиста кілометрів. Дрон здатен нести на борту керовані ракети Sadid-342 з осколковими боєголовками. Запускають дрон за допомогою катапульти, установленої на даху авто.

Як бачите, характеристики дронів вражають, тож вони несуть певну загрозу для України. Окупанти будуть робити все можливе для завдання максимальної шкоди критичній інфраструктурі України. Однак наші західні партнери вже скоро нададуть сучасні системи ППО та ПРО, тож сподіваємося, що вони допоможуть ефективно знищувати іранські дрони.