Користувачі у захваті: у Viber з’явилася нова функція

Тепер користувачі популярного месенджера Viber зможуть керувати сховищем. Вже днями функція стане доступною для смартфонів на базі Sndroid та iOS.

Rakuten Viber запускає нову функцію керування сховищем. Це дозволить користувачам контролювати обсяг пам’яті, який додаток займає на пристрої.

Тепер проблема нестачі пам’яті можна буде вирішити очищенням кешу та видалення медіафайлів.

Тепер користувачі популярного месенджера зможуть обирати та видаляти окремі файли в чаті та каналі або звільняти місце за рахунок всіх файлів. При цьому файли одразу видалятимуться на телефоні та на інших пристроях користувача, але залишатимуться в співбесідників. Якщо файли були завантажені на телефон, то вони залишаться. В іншому випадку вони будуть видалені без можливості відновлення. Водночас історія текстових повідомлень в чатах при видаленні мультимедійних файлів залишатиметься доступною.

Медіафайли та кеш теж можна буде видаляти. Вони будуть оновлюватися, якщо користувач знову гортатиме стрічку повідомлень.

Керування сховищем у Viber можна буде на смартфонах на базі Android та iOS вже найближчими днями. Знайти цю функцію можна буде в меню. Достатньо обрати “Додатково” — ”Параметри” — ”Пам’ять”.

Крім того, тепер можна буде звільнити ще більше місця на телефоні, якщо очистити історію повідомлень будь-якого чату. Оскільки Viber не зберігає вміст персональних чи групових чатів на своїх серверах, то їх видалення буде невідворотнім для користувача.

Для очищення історії повідомлень в чаті, достатньо обрати чат в загальному списку, а потім натиснути на ім’я чату угорі екрана смартфона. Далі потрібно обрати “Інформація про чат та параметри” та перейти до “Очистити контент чату”.

Нагадаємо, що влітку компанія Rakuten заявляла, що планує запустити в Україні роботу власного оператора мобільного зв’язку. Однак досі ні точні, а ні приблизні терміни не називалися.