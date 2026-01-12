Нацрада поповнила «чорний список»: в Україні заблокують ще 5 стрімінгових сервісів
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення продовжує боротьбу з російською пропагандою. 8 січня 2026 року регулятор ухвалив рішення про заборону ще п’яти медіасервісів, які орієнтовані на аудиторію держави-агресора.
Підставою для цього стали звернення Громадської спілки «Ініціатива Чисте Небо» та результати власного моніторингу Нацради. Перевірка показала, що ці платформи використовують російську мову як основну, транслюють заборонені в Україні телеканали та розміщують рекламу, націлену на росіян.
До переліку заборонених потрапили:
- onelike.tv
- Smotret TV
- telik.top
- VITS TV
- «Магия ТВ»
Найближчим часом інтернет-провайдери отримають розпорядження від НКЕК заблокувати доступ до доменів цих ресурсів (oneliketv.net, smotrettv.com, telik.top, vits.tv, magtv.top).
Після цього оновлення загальний список заборонених в Україні ворожих медіасервісів налічує вже 61 платформу. Нагадаємо, попереднє розширення списку відбулося у грудні 2025 року, коли під бан потрапили 7 онлайн-кінотеатрів.