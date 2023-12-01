Відключеннями світла в Україні керуватиме “штучний інтелект”

Віталій Шайда, генеральний директор ДТЕК Київські регіональні електромережі, нещодавно розповів про нові заходи для вирішення проблеми можливих відключень електроенергії в Києві.

Як повідомляє “Економічна правда”, Шайда розповів про розробку ДТЕК нового програмного інструменту. Це програмне забезпечення призначене для ефективної організації графіків відключення електроенергії у разі потреби. Його ключовою особливістю є можливість забезпечити збалансоване відключення споживачів від електромережі, тим самим мінімізуючи вплив людських помилок, таких як помилки диспетчерів.

Шайда також торкнувся питання посилення заходів безпеки, запроваджених у зв’язку зі збільшенням загрози обстрілів з боку Росії. Ці заходи включають посилення безпеки навколо життєво важливих об’єктів енергетичної інфраструктури. Крім того, ДТЕК Київські регіональні електромережі збільшив свої аварійні резерви на 25% порівняно з минулим роком, щоб забезпечити наявність необхідного обладнання для проведення будь-яких необхідних ремонтних робіт.

Крім того, компанія вжила заходів для фізичного захисту критично важливого енергетичного обладнання та трансформаторних підстанцій. Для більш оперативного реагування на пошкодження інфраструктури було збільшено кількість мобільних ремонтних бригад, що підвищило їхню спроможність швидше діставатися до пошкоджених об’єктів. Ці ініціативи демонструють проактивний підхід ДТЕК до підтримки стабільності енергопостачання та цілісності інфраструктури в умовах можливих перебоїв.