Михайло Федоров анонсував ще один вид заробітку через “Дію”

Бердянськ з’явився у додатку Дія. Це місто ще з початку березня перебуває в окупації. Саме таку назву отримали нові військові облігації із дохідністю 14%. Придбати їх може кожен українець через мобільний застосунок. Облігації стали доступними 2 листопада.

Облігації «Бердянськ» випустили до дня звільнення цього курортного міста, що на півдні України від фашистських загарбників під час Другої світової війни. Зараз кожен українець може зробити вклад у звільнення територій від російських окупантів та придбати військові бонди. Якщо їх купити зараз, то виплати по облігаціях можна буде отримати 10 травня 2023 року. При купівлі жодних комісій сплачувати непотрібно, також прибуток від облігацій не оподатковується. Тому це чудова нагода і країну підтримати під час війни, і гроші вкласти у корисну справу.

Облігації можна купити на різну суму. Мінімальна вартість 1000 гривень. Термін: від 3 місяців до 1 року.

Михайло Федоров також повідомляв раніше про появу облігацій, що були названі на честь інших окупованих міст: Донецьк, Херсон, Маріуполь, Мелітополь та інші. Це досить символічно та патріотично.

Головнокомандувач країни та ЗСУ весь час говорять про те, що пам’ятають про окуповані території й обов’язково їх звільнять. Продажі бондів через мобільний додаток запустили 3.10.2022 року. Лише за перші декілька тижнів з моменту старту продажів через Дію українці придбали облігацій на 9 млн гривень.

Українці вже купили 6400 бондів із назвою Крим та 2500 облігацій Луганськ. Цінні папери ще у наявності. Їх випускають лише під час воєнного стану для підтримки економіки країни. Придбати їх можна не лише через Дію, а й, наприклад, через мобільний додаток ПриватБанк.