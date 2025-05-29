Windows 11 буде сама оновлювати всі ваші програми

Microsoft тестує нову єдину платформу для оновлення всіх встановлених на ПК програм від сторонніх розробників. Завдяки цьому користувачам більше не доведеться завантажувати оновлення вручну, а розробникам — придумувати власні способи доставки свіжих версій свого ПЗ.

Компанія почала відкривати розробникам попередній доступ до функції оновлення додатків через «Центр оновлень» (Windows Update orchestration platform). У теорії це дозволить стороннім додаткам централізовано отримувати патчі так само, як це робить сама Windows. Крім того, можна буде прив’язати установку до активності користувача, часу доби або заряду АКБ, якщо мова йде про ноутбуки або планшети.

«Ми розробляємо концепцію єдиної інтелектуальної платформи для управління оновленнями, здатної підтримувати будь-які оновлення (додатки, драйвери тощо) поряд з оновленнями Windows», — пояснює менеджер з продуктів Microsoft Енджі Чен.

Крім основної функціональності «Центру оновлень», додатки отримають доступ до його повідомлень, а самі оновлення стороннього ПЗ будуть відображатися в журналах разом з патчами безпеки. Дата додавання цієї функції в стабільні збірки ОС поки не названа.