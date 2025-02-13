Apple TV тепер доступний на Android

Після кількох років очікування компанія Apple нарешті випустила повноцінний додаток Apple TV для Android-пристроїв.

Розроблений з нуля додаток для цієї ОС уже доступний у Google Play Store. Він сумісний зі смартфонами, планшетами та складними пристроями. Тепер користувачі Android можуть продовжувати перегляд з того місця, де зупинилися, і завантажувати контент для офлайн-перегляду.

Додаток відкриває доступ до всіх фільмів і серіалів Apple TV+ з, а також до спортивних трансляцій MLS Season Pass. Нові користувачі отримають семиденний безкоштовний період, після чого зможуть оформити підписку через Google Play.

Раніше Android-користувачам доводилося користуватися веб-версією або підписуватися через Prime Video. Також у застосунок додали підтримку оформлення підписки прямо з Android TV. Єдиний недолік Apple TV – поки в ньому немає функції трансляції контенту, але очікується, що вона з’явиться в найближчих оновленнях.