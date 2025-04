Samsung оновить до One UI 7 на базі Android 15 ще 7 смартфонів

Samsung продовжує поширення нової операційної системи One UI 7 на базі Android 15. Раніше оновлення почали випускати для Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy S23 і ще кількох смартфонів і планшетів минулого покоління.

Тепер One UI 7 дісталася до Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S23 FE, Z Fold 4 і Z Flip 4, повідомляє Android Authority.

На момент написання новини One UI 7 випускають для зазначених пристроїв тільки в Південній Кореї. Однак користувачам з інших країн довго чекати не доведеться. Зазвичай Samsung ініціює глобальне розгортання через кілька днів після того, як почала випуск на рідному ринку.

Усі мобільні пристрої Samsung Galaxy, сумісні з One UI 7, повинні оновитися до початку літа, оскільки не за горами реліз стабільної версії One UI 8 на базі Android 16. А ще через якийсь час має вийти One UI 8.5.