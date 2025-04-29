Прощайте, випадкові збіги: Viber Dating дає змогу приховати небажані контакти

Знайомства у застосунку для дейтингу — це завжди пригода, але деякі потенційні метчі хай краще так і залишаються потенційними. Для того, щоби зробити знайомства комфортними, Viber Dating запустив нову функцію: «Приховати контакти». Вона дозволяє керувати пулом знайомств і уникати неприємних ситуацій. Функція «Приховати контакти» дозволяє приховати профілі з пошуку, позначивши номери з переліку контактів, яких не хочеться бачити в підбірці дейтингу.

Коли та кому функція буде в пригоді:

Коли стрічка знайомств – мов зустріч родини. Двоюрідний брат, свояк, будь-який родич – не те, чого хочеться у дейтингу. За сімейним столом і без того буває незручно, щоб додавати ще й жарти про знайомства.

Коли метчі схожі на список адрес у робочій розсилці. Особисті стосунки з колегами — не найкраща ідея, а розставання — це ще гірше. А ще є клієнти, постачальники та підрядники. Ніхто не хоче, щоби побачення стало корпоративним скандалом.

Коли гортання профілів стає мандрівкою у спогади. Навіть якщо розставання з колишнім партнером пройшло на добрій ноті, метч з його найкращим другом не обіцяє нічого хорошого.

Як убезпечити себе від незручних зустрічей:

Перейдіть у налаштування профілю та натисніть «Приховати контакти»

Оберіть контакти, які ви хочете приховати, натиснувши «Приховати»

Згадали конкретне імʼя – скористайтесь пошуком і приховайте цей контакт

Незабаром Viber Dating також запустить функцію «Приховати всі контакти». Вона дозволить в один клік приховати всі контакти з книжки користувача (якщо їх не більше сотні).

У майбутньому Viber Dating дозволить приховати цілі групи та незбережені контакти з-поміж чатів. Viber Dating стане першою платформою для знайомств, що надає такі інструменти. Користувачі отримають не лише повний контроль, а й можливість постійно оновлювати список «не пропонувати у стрічці», коли з’являються нові учасники групового чату.