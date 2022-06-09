Блогер створив токсичний і расистський штучний інтелект

Модель штучного інтелекту на прізвисько GPT-4chan навчилася не тільки підбирати слова, що використовуються в одній із гілок 4chan, але й загальний тон, який, за словами засновника ШІ, включає «образи, нігілізм і тролінг».





Багатьом користувачам форуму знадобилися два дні, щоб зрозуміти, що щось не так. За словами Кілчера, учасники 4chan помітили лише одного з 15 тис. запущених ним роботів.

Відеоблогер у розмові з The Verge охарактеризував експеримент як жарт, а не якесь дослідження. Кілчер також поділився, що у майбутньому зосередиться на більш позитивному проекті.