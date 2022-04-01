Українські вчителі, учні та студенти почали отримувати електронного листа з вірусом: як відрізнити

Громадяни України почали масово отримувати листи буцімто від Міністерства освіти, у яких міститься небезпечний вірус. Якщо користувач відкриє бодай один з файлів, прикріплених до такого листа, його персональні дані миттєво потраплять у руки зловмисників.





Електронні листи, про які днями повідомили у Держспецзв’язку, приходять здебільшого вчителям та іншим особам, пов’язаним із системою освіти. Е-мейл з темою «Нова програма для запису в журнал» містить повідомлення від Міносвіти про електронні навчальні журнали, а також посилання на архів з програмою і пароль до нього. Після запуску EXE-файлу програми гаджет користувача буде заражено вірусом, який фахівці відносять до типу MarsStealer.

Як пояснили в урядовій команді CERT-UA, що спеціалізується на комп’ютерних надзвичайних ситуаціях, віруси–стілери призначені для збору даних. Тобто, після потрапляння на комп’ютер чи телефон, ця програма краде паролі, аутентифікаційні дані, плагіни електронних гаманців, важливі файли тощо.

Українцям, які виявили в своїй електронній поштовій скринці такий «сюрприз», радять ні в якому разі не переглядати їх вмісту та якнашвидше повідомити у CERT-UA.

Окрім того спеціалісти із Держчпецзв’язку наполегливо рекомендують користувачам не відкривати повідомлення від невідомих відправників і тим більше не переходити за вказаними в них посиланнями. Адже наслідки таких дій можуть бути фатальними. Шахрай, що отримав певну персональну інформацію громадянина, легко «обчистить» його рахунок у банку, або ж використає сторінку в соцмережі для поширення фейків.

Нагадаємо, що українцям масово приходять СМС про отримання матеріальної допомоги із посиланням для зарахування коштів. Таке повідомлення є фейком, а посилання в ньому запускає вірусну програму, завдяки якій шахраї викрадають інформацію зі смартфона користувача. Громадянам варто пам’ятати, що повідомлення про зарахування коштів зазвичай приходять у мобільний додаток банку і не містять жодних посилань.

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