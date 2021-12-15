Фішки нової MIUI 13 показали на відео

Xiaomi досі не оголосила офіційної дати виходу нової версії MIUI, але все вказує на те, що її представлять наприкінці грудня. І щойно в мережі з’явилися подробиці про перші функції MIUI 13.





MIUI 13 вийде вже зовсім скоро

Xiaomi здивувала всіх, випустивши відразу дві проміжні версії прошивки – MIUI 12.5 та MIUI 12.5 Enhanced, чого компанія ніколи не робила. Однак час іде, і користувачі з нетерпінням чекають на наступний реліз, адже з моменту прем’єри MIUI 12 минуло майже 20 місяців!

За інсайдерськими даними, MIUI 13 дебютує на презентації великого бренду 28 грудня, де також присутній флагман Xiaomi 12 . Звичайно, йдеться про прем’єру в Китаї – глобальну версію, швидше за все, почнуть розповсюджувати вже після Нового року.

Сьогодні в мережі з’явилися перші витоки, що демонструють деякі особливості MIUI 13. Відео витягли з додатків, доступних у новій прошивці, тому їх достовірність не викликає сумнівів.

Перша функція – “нескінченна прокрутка”. Завдяки ній користувачі зможуть безперервно прокручувати робочі столи – коли вони дійдуть до останнього і знову зроблять свайп, то повернуться до першого екрану з протилежного боку.

Інша функція – Smart Toolbox або інтелектуальна панель інструментів. Подібні спливаючі вкладки використовуються на пристроях Samsung та Huawei. Через неї можна отримати швидкий доступ до програм, зробивши свайп від краю до центру екрана з будь-якого місця інтерфейсу, у тому числі поверх вже запущених програм.

І остання функція, яку можна побачити у дії – це «маленькі віджети». Вони вже з’явилися в бета-версії MIUI 12.5 і перейдуть у стабільну версію прошивки.