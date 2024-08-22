Розкрита комбінація символів, яку не можна вводити на iPhone

У мережі обговорюють несподіваний баг, виявлений в iOS і iPadOS. Короткочасний збій iPad або iPhone відбувається після набору комбінації із символів «»:::. Це спричиняє помилку в роботі додатка Springboard, що відповідає за управління домашнім екраном пристрою.

Користувачі гаджетів Apple повідомляють, що помилка відбувається, якщо ввести комбінацію з вищезгаданих символів у пошуку по бібліотеці додатків або в рядку пошуку в «Налаштуваннях». Після цих дій трапляється перезавантаження екрана блокування через збій у Springboard.

Деякі власники iPhone також говорили про те, що екрани їхніх смартфонів на кілька секунд ставали чорними, але потім працездатність гаджетів відновлювалася.

В Apple цей баг ніяк не прокоментували. Експерти вважають, що ця помилка не належить до проблем із системою безпеки, і Apple усуне її за допомогою патча в майбутньому оновленні iPadOS і iOS.