«Приват24» отримав нову функцію, про яку давно мріяли клієнти банку

Великий український банк «Приватбанк» нарешті ввів функцію поповнення карти користувача по мобільному телефону. Дана опція вже давно доступна у конкурентів фінустанови, тепер і в «Приват24» можна швидко переправити гроші, навіть не знаючи номера картки отримувача.





Подробиці нововведення

Дану інформацію «приватівці» повідомили на своєму офіційному сайті і в групах соціальних мереж. Суть нововведення така – ви можете переслати гроші своєму знайомому і другу, навіть не знаючи номера його карти, маючи в своєму розпорядженні лише номером телефону. Зробити це можна як через настільну комп’ютерну версію «Приват24», так і в відповідному мобільному додатку.

Перед тим, як користуватися функцією, необхідно її активувати за допомогою наступної послідовності дій.

Насамперед потрібно оновити додаток на смартфоні до останньої версії. Тепер необхідно знайти посилання для установки програми, активувавши функцію «Що нового в Приват24». Після цього вибираємо функцію «Переказ між картами», після чого програма попросить доступ до вашого телефонного довідника. Ви повинні надати їй цей доступ. Тепер в додатку буде активною нова іконка – «Телефонна книга». Зайшовши в неї, ви побачите користувачів вашого довідника, яким можна переводити гроші. Тоді залишається лише вибрати людину, що цікавить вас, і відправити кошти їй прямо на карту без введення її номера.

Варто уточнити – сервіс тільки запустив цю опцію, тому якийсь час можуть спостерігатися неточності її роботи.