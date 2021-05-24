«Приват24» отримав нову функцію, про яку давно мріяли клієнти банку

Великий український банк «Приватбанк» нарешті ввів функцію поповнення карти користувача по мобільному телефону. Дана опція вже давно доступна у конкурентів фінустанови, тепер і в «Приват24» можна швидко переправити гроші, навіть не знаючи номера картки отримувача.
Подробиці нововведення
Дану інформацію «приватівці» повідомили на своєму офіційному сайті і в групах соціальних мереж. Суть нововведення така – ви можете переслати гроші своєму знайомому і другу, навіть не знаючи номера його карти, маючи в своєму розпорядженні лише номером телефону. Зробити це можна як через настільну комп’ютерну версію «Приват24», так і в відповідному мобільному додатку.
Перед тим, як користуватися функцією, необхідно її активувати за допомогою наступної послідовності дій.
- Насамперед потрібно оновити додаток на смартфоні до останньої версії.
- Тепер необхідно знайти посилання для установки програми, активувавши функцію «Що нового в Приват24».
- Після цього вибираємо функцію «Переказ між картами», після чого програма попросить доступ до вашого телефонного довідника. Ви повинні надати їй цей доступ.
- Тепер в додатку буде активною нова іконка – «Телефонна книга». Зайшовши в неї, ви побачите користувачів вашого довідника, яким можна переводити гроші. Тоді залишається лише вибрати людину, що цікавить вас, і відправити кошти їй прямо на карту без введення її номера.
Варто уточнити – сервіс тільки запустив цю опцію, тому якийсь час можуть спостерігатися неточності її роботи.
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