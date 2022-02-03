Експерти розповіли, як знайти людину по фото онлайн – всі способи пробити соцмережі

Пошук людину по фото в інтернеті може знадобитися з різних причин — від дівчини, що сподобалася, в метро до працівника, який взяв гроші і зник. Зараз є кілька варіантів пошуку як платних, так і безкоштовних. Все, що для цього потрібно – якісна фотографія, яка дасть вам посилання на соціальну мережу потрібної людини, де вже можна буде отримати її особисті дані.





Розглянемо всі актуальні способи пошуку людей за фотографіями у 2022 році.

Чи можна знайти людину по фото?

“Пробивати” дані в соцмережах з погляду закону в Україні можна, і використовувати фото людей теж. Не можна робити ось що:

викладати в публічний доступ знімки людей без їхньої згоди – це порушує ст. 308 ЦК України

використовувати чужі фото, взяті з інтернету, якщо сайт-джерело цього не дозволяє (тут треба читати правила користування соцмережами, здебільшого користувачі дають свою згоду на розповсюдження фото при реєстрації облікового запису).

Тому ручний пошук або використання спеціальних сервісів нічим не загрожує: адже ви не розповсюджуєте фото — пошукова програма просто порівнює його з іншими знімками, які вже викладені в інтернет.

Наскільки це реально?

Пробити людину онлайн загалом реально, але не завжди і не зі стовідсотковою гарантією. Результати пошуку багато в чому залежать від:

кількості та якості фотографій, які є в інтернеті у відкритому доступі (природно, що по закритих профілях нічого не шукається);

якості вихідного фото, за яким здійснюється пошук;

зовнішності «об’єкту»: наскільки він незвичний та рідкісний, чи є особливі прикмети.

Висновок такий: якщо людина не користується соцмережами, або не вантажить у них свої реальні та актуальні (а не 5-10-річної давності) фото – знайти її, швидше за все, буде дуже важко.

Яким має бути фото для пошуку?

В ідеалі:

не розмитим;

кольоровим;

не маленьким, на деяких сайтах навіть є вимоги до мінімальної роздільної здатності (якщо їх немає, бажано використовувати картинки розміром хоча б від 500х500 пікселів);

обов’язково з обличчям, в ідеалі — таким, що рівно дивиться в камеру, щоб були видно обриси очей, носа, рота, висота чола, лінія росту волосся, форма голови та інші важливі деталі зовнішності, за якими працюють алгоритми пошукових систем;

якщо є якісь особливі прикмети (наприклад, яскравий колір волосся, або незвичайна зачіска, або шрам, або татуювання) – вони в ідеалі теж мають бути добре помітні;

важливо, щоб у кадрі була лише одна людина (якщо вихідна фотографія дозволяє, «зайвих» людей краще обрізати).

Іноді вдається визначити людину по фото онлайн, навіть якщо на знімку не одна особа крупним планом, а, наприклад, «ціль» стоїть в повний зріст. Це можливо, якщо в її соцмережах вже завантажено схожу фотографію, так що в будь-якому випадку потрібно випробувати.

Як знайти людину по фото в інтернеті безкоштовно

Спосіб №1: Google Картинки

Пошукові роботи перевіряють навіть соціальні мережі, тому через Google можна знайти профіль по фото.

Як шукати:

Відкриваємо будь-який з пошукових систем, і переходимо на сторінку сервісу Google Картинки;

У правому кутку пошукового рядка натискаємо кнопку з камерою Гугла — щоб завантажити фотографію. Зробити це можна декількома способами: вставити URL- адресу, завантажити знімок з галереї телефону або жорсткого диска ПК, або перетягнути файл у вікно з пошуком;

В результаті пошукові системи покажуть найбільш схожі фотографії. Якщо натиснути на будь-яку — буде видно її джерело. Якщо вона знайшлася в якійсь соцмережі — там буде посилання на цю сторінку.

Важливо: пошукові системи не можуть знайти соцмережі по фото, якщо у людини закритий профіль, або якщо вона закрила свою сторінку від індексації пошукових роботів.

Спосіб №2: розширення для браузера

Одне з найвідоміших так і називається: Search by Image. Є Chrome, Mozilla, Opera, Edge. Шукає відразу в кількох місцях: у видачі пошукових систем, Shutterstock, Alamy і TinEye. Використовується скрізь однаково:

Встановлюємо розширення, після чого воно з’являється у списку доступних;

Тиснемо на іконку розширення в браузері;

Вибираємо джерело. Можна вказати URL-адресу або завантажити фото з пам’яті;

Вибираємо, де потрібно шукати (можна обмежитися якимось окремим сервісом, наприклад, тільки TinEye), та запускаємо пошук.

Крім Search by Image, є й інші схожі розширення. Наприклад – PhotoTracker Lite, Image Searcher. Працюють приблизно так само.

Сервіси для пошуку людей по фото:

TinEye.com – не дуже потужний, але не перший рік відомий користувачам сервіс, дозволяє завантажувати фото з телефону або шукати по URL.

Search4faces.com – непоганий і швидкий пошуковик по соцмережах (Інстаграм, TikTok), шукає у тому числі по аватарках.

Спосіб №3: пошукові чат-боти у Telegram

Є багато роботів, які шукають людей по фото всередині месенджера Telegram. Ми перерахуємо основні, можете пробувати все:

@j369_bot – шукає в картинках Гугла та Бінг;

@PoiskovichokBot – шукає у Фейсбуці.

Працюють вони однаково: вбиваємо назву бота в пошук телеграм, запускаємо, і відправляємо боту фото потрібної людини. Якщо щось знайдеться – у відповідь прийде інфа або посилання.

Спосіб №4: програми для смартфонів

Знайти людину по фотографії з галереї на смартфоні можна через онлайн-сервіси, перераховані вище, через чат-боти в Телеграмі, та через Google Картинки, якщо відкрити десктопні версії цих сайтів. А ще є й спеціальні додатки під Андроїд та під Айфон.

Наприклад:

Search by Image

FindClone

TinEye

Google Об’єктив

Image Search

Photo Sherlock

Платні методи пошуку людей в інтернеті

Спосіб №5: онлайн-сервіси

Pimeyes.com. Потужний, але недешевий сайт англійською мовою, перевіряє зокрема за кримінальними зведеннями, базами та новинами. Без реєстрації та безкоштовно може показати лише 3 фото, де особа максимально схожа на завантажений знімок, але без посилань та будь-якої інформації. Підписка коштує від 30 $ на місяць.

Himera-Search.info. Потужний багатофункціональний сервіс із пробивання купи різної інформації. Окрім пошуку людини по фото, тут можна отримати про неї ціле досьє — від прізвища до зареєстрованої на неї нерухомості та автомобілів. Проект працює не лише з відкритими джерелами, а й із закритими викупленими базами даних. Доба доступу коштує 440 гривень.

Спосіб №6: пробивши людей у ​​даркнеті

Робочий, але загалом безглуздий варіант, бо:

складніше в реалізації — треба лізти в даркнет і нишпоритися по форумах у пошуках виконавця, плюс швидше за все доведеться платити криптовалютою, що теж довше, ніж проста оплата з картки;

майже, напевно, виконавець буде використовувати ті ж сервіси, що ми описали в цій статті;

це обійдеться не дешевше, ніж самому заплатити за якусь програму;

немає гарантії, що вам нададуть послугу, а не просто кинуть на гроші.

Тому такий метод краще не використовувати, можливість наведена просто для ознайомлення.

Тепер ви знаєте, як знайти людину через фото різними способами, з телефону чи з комп’ютера, платно та безкоштовно. У більшості випадків, якщо ціль пошуків користується соцмережами та постить туди своє обличчя – виявити профілі цілком реально.

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