Експерти розповіли, чому при хорошому рівні сигналу може погано працювати Wi-Fi

Мережа Wi-Fi є практично в кожній квартирі. Це не дивно, оскільки покриття мобільних операторів залишає бажати кращого навіть у великих містах. Проте, навіть, сигнал домашньої мережі Wi-Fi не завжди гарантує високі швидкості та безперебійну роботу.





Причому на погану роботу Wi-Fi часто скаржаться при ідеальній роботі провайдера домашнього інтернету і єдиному користувачі на точці доступу. Чим це може бути викликано?

Причини поганої роботи Wi-Fi

Як правило, причина криється у високому навантаженні на частоти, в яких працюють бездротові точки доступу. Більшість Wi-Fi роутерів використовують діапазон 2,4 ГГц. І це стосується не тільки конкретно до Вашого роутера, але і роутера з сусідніх квартир з усіх боків. До цього ж можуть додатися вуличні точки доступу, наприклад в кафе, готелях, бізнес-центрах і т.д.

Кожен з роутерів задіює від 20 до 40 МГц з стандартної смуги 80 МГц, доступної в 2,4 ГГц діапазоні. Коли роутерів не багато вони можуть працювати по сусідству один з одним без взаємних перешкод. Але коли Wi-Fi роутери з’явилися майже в кожній квартирі ситуація виглядає наступним чином:

Сигнали від роутерів, які працюють поруч накладаються один на одного

Кожен кольоровий багатокутник показує роботу одного роутера. І, як ви бачите, ці фігури перетинаються. Тобто фактично відбувається накладення сигналів. Якби пересічний було трохи і рівень сигналу вашого роутера був би сильно вище інших, то проблем би не виникало. Так було років 10 тому.

Але як видно з цієї картинки, в центрі спектра працюють відразу 5 роутерів. І чим сильніше буде перетинатися сигнал від Вашого роутера з сусідськими – тим сильніше будуть перешкоди у Вашій домашній мережі Wi-Fi . Навіть при відносно високому сигналі в безпосередній близькості від роутера можуть спостерігатися перебої в роботі Wi-Fi, інтернет з’єднання обриватися, а відео-картинка зависати.

Просте рішення

Які ж рішення можна запропонувати в цій ситуації? Найшвидше і дешевше – поміняти номер працюючого каналу в роутері. В діапазоні 2,4 ГГц всього 13 таких каналів. За ідеєю, роутер змінює канал сам – в залежності від наявності перешкод. Але іноді механізм зміни каналу дає збої і всі сусідські роутери працюють в одній частині спектра, заважаючи один одному.

Перевірити зайнятість спектра і знайти більш чисту ділянку спектра можна за допомогою програми на кшталт Acrylic Wi-Fi Home або будь-якої іншої схожої безкоштовної програми для смартфона або комп’ютера. У колонці “Chan” якраз і показаний номер працюючого каналу. Для своєї мережі ми вибрав самий верхній канал – 13.

Надійне рішення

Але може виявитися так, що чистої ділянки спектра вже не залишилося. Або Ви не можете поміняти номер каналу в налаштуваннях. Тоді потрібно міняти роутер на нову модель з підтримкою 5ГГц. Це новий діапазон для Wi-Fi мереж, який більш ніж в 2 рази ширше 2,4 ГГц.

Крім того, цей діапазон зараз дуже мало використовується і навіть після зростання навантаження з роками проблем з високою утилізацією спектра там буде куди менше завдяки новим технологіям таким як beamforming і MIMO. До того ж радіус дії Wi-Fi в 5 ГГц менше, ніж в 2,4 ГГц що зведе до мінімуму перешкоди з сусідніх квартир або будинків.