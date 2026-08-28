NVIDIA припиняє випуск нових драйверів для Windows 10: що буде з відеокартами GeForce

Власникам комп’ютерів із Windows 10 залишилося лише кілька місяців повноцінної підтримки відеокарт NVIDIA GeForce. Компанія підтвердила, що останні Game Ready Driver і Studio Driver для цієї операційної системи вийдуть у жовтні 2026 року.

Починаючи з листопада нові версії драйверів із оптимізаціями для свіжих ігор, підтримкою нових функцій та виправленнями звичайних помилок будуть орієнтовані вже на Windows 11.

Фактично NVIDIA дала Windows 10 додатковий рік повноцінної підтримки після Microsoft. Офіційна підтримка самої операційної системи завершилася 14 жовтня 2025 року, однак виробник GeForce вирішив продовжувати випускати актуальні ігрові драйвери ще до жовтня 2026-го.

Відеокарти на Windows 10 не перестануть працювати

Завершення Game Ready Driver не означає, що 1 листопада відеокарта раптово перестане запускати ігри.

Останній доступний драйвер залишиться працездатним, а встановлені ігри продовжать запускатися. Проблеми можуть поступово з’являтися пізніше, коли нові проєкти почнуть вимагати свіжі версії драйверів або отримувати спеціальні оптимізації лише під Windows 11.

Саме Game Ready Driver зазвичай містять профілі для нових ігор, оптимізації продуктивності, оновлення DLSS, виправлення графічних помилок та інші зміни, які NVIDIA готує до великих релізів.

Наприклад, актуальні драйвери серії 610 у 2026 році все ще офіційно підтримують одночасно Windows 10 і Windows 11. Версія 610.88, випущена 28 липня, отримала оптимізації для нових ігор, зокрема Halo: Campaign Evolved та бета-версії Gears of War: E-Day.

Оновлення все одно виходитимуть до 2029 року

Повністю відмовлятися від Windows 10 NVIDIA поки не збирається.

Після жовтня 2026 року компанія переводить цю операційну систему на режим розширеної підтримки безпеки. Критичні виправлення драйверів планують випускати раз на квартал ще протягом трьох років — до жовтня 2029 року.

Таким чином, користувачі отримають захист від серйозних вразливостей, але вже без постійних ігрових оптимізацій і нових функцій.

Подібну схему NVIDIA вже застосовує до старих поколінь відеокарт. GeForce на архітектурах Maxwell, Pascal і Volta з жовтня 2025 року отримують лише критичні оновлення безпеки, тоді як повноцінні Game Ready Driver залишилися для Turing, Ampere, Ada та Blackwell.

Для геймерів це означає, що терміново переходити на Windows 11 зараз не обов’язково. Але після листопада 2026 року Windows 10 поступово стане менш зручним варіантом для нових ігор. Якщо власник сучасної GeForce хоче й надалі отримувати оптимізації в день релізу, підтримку нових технологій NVIDIA та всі виправлення драйверів, перехід на Windows 11 фактично стане неминучим.