TikTok повертається: застосунок знову доступний в американських AppStore та Google Play

Минулого місяця TikTok зіткнувся з обмеженням роботи в США. Популярний додаток для перегляду коротких відео, яким користується майже половина американців, визнали загрозою для національної безпеки.

Для «порятунку» TikTok китайській компанії ByteDance запропонували створити спільне підприємство, 50 % якого належатиме американській стороні. Поки ж введення заборони на роботу застосунку в США відклали на 75 днів.

Проте TikTok повернувся в американські магазини Apple App Store і Google Play тільки вчора. Технологічні гіганти чекали офіційних запевнень від американського уряду, що їх не притягнуть до відповідальності за розповсюдження і підтримку китайського застосунку.

За даними аналітичної компанії Sensor Tower, у 2024 році TikTok у США завантажили понад 52 мільйони разів.