Як легко відключити “докучливий” віджет з погодою і новинами

З новим оновленням в операційній системі Windows 10 багатьом користувачам став докучати віджет в правому нижньому кутку екрану. У цій статті покажемо як всього за 3 кліки його відключити!





Багатьох дратує, що при наведенні курсору миші на цей віджет вилазить рамка з новинами. У деяких випадках цей віджет може уповільнювати роботу системи через навантаження на систему, яку він надає. Це особливо актуально в старих комп’ютерах і ноутбуках з “слабеньким залізом”.

Інструкція по відключенню віджета

1 крок – Потрібно клікнути по необхідному віджету правою кнопкою миші навівши курсор зі стрілкою прямо на нього

2 крок – У функціональній рамці, що з’явилася, потрібно знайти пункт “Новини та інтереси” і клікнути на даний пункт лівою кнопкою миші

3 крок – У рамці, що відкрилася зліва потрібно знайти пункт “відключити” і натиснути на нього лівою кнопкою миші.

У підсумку, ми відключаємо цей віджет всього за три кліка, просто і швидко. При наступних включеннях він вже не буде завантажуватися і заважати нам. Варто відзначити, що можна віджет не прибирати, а підкоригувати його налаштування, наприклад у вищевказаній рамці можна прибрати галочку з пункту “Відкрити при наведенні покажчика” і тоді новини будуть з’являтися тільки якщо ви спеціально клікните на віджет.