Незнайомі номери телефонують щотижня кожному третьому українцю

Rakuten Viber провів опитування серед українських користувачів, щоб з’ясувати, як часто їм телефонують з невідомих номерів та як вони реагують на такі виклики. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 40 тисяч користувачів.

Найбільша частка респондентів — 40% — повідомила, що отримує дзвінки з незнайомих номерів кілька разів на місяць або рідше. Йдеться, зокрема, про рекламу, опитування та інші небажані виклики.

Ще 21% українців стикаються з такими дзвінками кілька разів на тиждень, а 5% — приблизно раз на тиждень. При цьому 8% респондентів заявили, що незнайомі номери телефонують їм щодня.

Таким чином, близько третини опитаних отримують подібні виклики щонайменше раз на тиждень.

Водночас 26% учасників опитування зазначили, що їм майже не телефонують з невідомих номерів.

Половина українців просто не відповідає

Найпоширеніша реакція на незнайомий номер — проігнорувати дзвінок. Так роблять 49% опитаних.

Ще 10% користувачів одразу блокують невідомі контакти, а стільки ж — 10% — спочатку шукають інформацію про номер або перевіряють його за допомогою визначника.

Водночас 29% респондентів усе ж беруть слухавку, навіть якщо номер їм незнайомий.

Ще 2% діють інакше: скидають виклик і передзвонюють самостійно, якщо вважають це необхідним.

Таким чином, більшість українців ставиться до дзвінків від невідомих контактів обережно: майже 60% або взагалі не відповідають, або одразу блокують номер.

Опитування проводилося анонімно онлайн. У ньому взяли участь понад 36 тисяч респондентів. Ключовою віковою групою були користувачі віком 34–45 років, а понад половина учасників опитування були молодшими за 45 років.