Не кожному потрібен кросовер. Renault натякає на повернення мінівена Espace, цього разу електричного

У 1980-х роках Renault стала піонером європейських мінівенів. Тепер вона, схоже, може однією з перших повернутися до цього формату, адже кросовери потрібні не всім. Компанія оприлюднила перше офіційне фото електричного прототипу E-Space Concept. Це лише концепт, але важливий, бо він стає першою серйозною спробою бренду знову вийти на ринок мінівенів.

Renault називає E-Space «перезавантаженням» Espace. Іншими словами, студійний автомобіль повертається до первісної ідеї моделі, яка перші чотири покоління була саме мінівеном. Espace першого покоління (1984–1990) став першим мінівеном європейської марки після тривалої перерви. Раніше такий формат пропонував лише Fiat Multipla першого покоління, який випускали до кінця 1960-х.

Дизайнери вдало відсилають до першого Espace профілем, злегка «підрізаною» передньою частиною кузова, формою передніх крил і задньої стійки, а також характерними вікнами між боковим і лобовим склом. Технічних подробиць компанія поки не розкриває. Відомо лише, що довжина автомобіля становить близько 470 см, а привід електричний.

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Куди цікавіше інше питання, чи стане E-Space наступником Espace. З 2015 року ця модель не є мінівеном. Зі зростанням популярності кросоверів інтерес до MPV так знизився, що п’яте покоління Espace (2015–2023) стало кросовером, а нинішнє вже повноцінний SUV, до того ж найменш сміливий в історії моделі. У 2023 році разом із завершенням випуску попереднього Scenic Renault взагалі згорнула мінівени на легкових платформах. А ще в 2005–2007 роках у її гамі було одразу чотири такі моделі, а саме Twingo першого покоління, Scenic другого, Espace IV і Modus.

Парадоксально, але саме близько 2023 року Renault почала придивлятися до повернення мінівенів, і E-Space Concept став першим великим кроком. Автор оригіналу оцінює вартість студійного авто приблизно в мільйон євро, тож це точно не примха. Концепт має зібрати відгуки широкої публіки. Якщо вони виявляться схвальними, автомобіль може потрапити у серійне виробництво як сьоме покоління Espace. Тим більше що нинішня генерація дебютувала 2023 року, у 2025-му пройшла оновлення, а її виробничий цикл може завершитися близько 2030 року.

Чи з’явиться серійна модель в Україні, говорити поки зарано.