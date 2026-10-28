Джеймс Мей продає автомобіль із фіналу The Grand Tour: на ньому він проїхав тисячі кілометрів Африкою

Британський телеведучий Джеймс Мей виставив на продаж Triumph Stag 1974 року, на якому знімався у фінальному випуску The Grand Tour. Автомобіль можна придбати на аукціоні.

Шанувальники легендарного автомобільного шоу The Grand Tour отримали можливість придбати машину, яка стала частиною його історії. Джеймс Мей вирішив продати свій Triumph Stag MkII 1974 року випуску — саме цей фіолетовий кабріолет він використовував під час останньої спільної подорожі з Джеремі Кларксоном і Річардом Хаммондом. Автомобіль виставили на онлайн-аукціон Collecting Cars, який завершиться 29 жовтня 2026 року.

Йдеться про справжню машину зі зйомок фінального епізоду One for the Road, що вийшов у вересні 2024 року. Тоді троє ведучих вирушили в останню автомобільну пригоду через Зімбабве та Ботсвану, завершивши понад два десятиліття спільної роботи, яка почалася ще за часів Top Gear. Для багатьох глядачів цей випуск став символічним завершенням цілої епохи автомобільного телебачення.

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Що відомо про Triumph Stag Джеймса Мея

Triumph Stag — класичний британський кабріолет, який випускали з 1970 до 1977 року. Його дизайн створив відомий італійський автомобільний дизайнер Джованні Мікелотті. Модель замислювалася як комфортабельний автомобіль для далеких подорожей, проте згодом здобула суперечливу репутацію через проблеми з надійністю двигуна та схильність до перегрівання.

Примірник Джеймса Мея оснащений атмосферним бензиновим двигуном V8 об’ємом 3,0 літра, чотириступеневою механічною коробкою передач і заднім приводом. Автомобіль пофарбований у характерний пурпуровий колір Magenta, має чорний салон із вініловим оздобленням та оригінальні 14-дюймові легкосплавні диски. На одометрі зазначено 83 368 миль, що відповідає приблизно 134 тисячам кілометрів, однак продавець не гарантує достовірності цього пробігу.

Цікаво, що під час африканської експедиції Triumph виявився досить витривалим. Попри складний маршрут, він пережив подорож без серйозних проблем із перегріванням двигуна, яких можна було очікувати від цієї моделі. Після завершення зйомок автомобіль повернули до стану, близького до заводського, а його кузов перефарбували в майстерні The Smallest Cog, пов’язаній із Річардом Хаммондом.

Скільки коштуватиме автомобіль із The Grand Tour

За інформацією аукціонного майданчика, Triumph Stag раніше пройшов дві реставрації, одна з яких включала роботи з двигуном, коробкою передач і підвіскою. Останнє задокументоване технічне обслуговування відбулося в липні 2025 року. Водночас документація щодо попередньої реставрації, за словами продавця, була втрачена під час телевізійних зйомок.

Стан автомобіля оцінюють як загалом хороший, хоча він має характерні для свого віку недоліки. Зокрема, помітні незначні проблеми з припасуванням кузовних панелей, сліди зношування салону та невеликі дефекти хромованих деталей. Покупцеві також доведеться замінити деякі лампи підсвічування панелі приладів.

Торги проходять без резервної ціни, тобто продавець не встановив мінімальної суми, нижче якої автомобіль не може бути проданий. Остаточна вартість визначиться за результатами аукціону, а сам Triumph наразі перебуває в Лондоні.

Головна цінність цього автомобіля полягає не стільки в його технічних характеристиках, скільки в історії. Це один з останніх автомобілів, за кермом яких Джеймс Мей з’являвся разом із Кларксоном і Хаммондом у їхньому культовому шоу. Саме тому інтерес колекціонерів може виявитися значно вищим, ніж до звичайного Triumph Stag аналогічного року випуску.