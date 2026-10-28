Джеймс Мэй продает автомобиль из финала шоу «The Grand Tour»: на нём он проехал тысячи километров по Африке

Британский телеведущий Джеймс Мэй выставил на продажу Triumph Stag 1974 года, на котором снимался в финальном выпуске шоу «The Grand Tour». Автомобиль можно приобрести на аукционе.

Поклонники легендарного автомобильного шоу «The Grand Tour» получили возможность приобрести машину, ставшую частью его истории. Джеймс Мэй решил продать свой Triumph Stag MkII 1974 года выпуска — именно этот фиолетовый кабриолет он использовал во время последнего совместного путешествия с Джереми Кларксоном и Ричардом Хаммондом. Автомобиль выставлен на онлайн-аукцион Collecting Cars, который завершится 29 октября 2026 года.

Речь идет о настоящей машине со съемок финального эпизода «One for the Road», вышедшего в сентябре 2024 года. Тогда трое ведущих отправились в последнее автомобильное приключение через Зимбабве и Ботсвану, завершив более двух десятилетий совместной работы, начавшейся ещё во времена «Top Gear». Для многих зрителей этот выпуск стал символическим завершением целой эпохи автомобильного телевидения.

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Что известно о Triumph Stag Джеймса Мэя

Triumph Stag — классический британский кабриолет, выпускавшийся с 1970 по 1977 год. Его дизайн разработал известный итальянский автомобильный дизайнер Джованни Микелотти. Модель задумывалась как комфортабельный автомобиль для дальних путешествий, однако впоследствии приобрела неоднозначную репутацию из-за проблем с надёжностью двигателя и склонности к перегреву.

Автомобиль Джеймса Мэя оснащен атмосферным бензиновым двигателем V8 объемом 3,0 литра, четырёхступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Автомобиль окрашен в характерный пурпурный цвет Magenta, имеет черный салон с виниловой отделкой и оригинальные 14-дюймовые легкосплавные диски. На одометре указано 83 368 миль, что соответствует примерно 134 тысячам километров, однако продавец не гарантирует достоверность этого пробега.

Интересно, что во время африканской экспедиции Triumph проявил себя достаточно выносливым. Несмотря на сложный маршрут, он преодолел путешествие без серьезных проблем с перегревом двигателя, которых можно было ожидать от этой модели. По завершении съёмок автомобиль вернули в состояние, близкое к заводскому, а его кузов перекрасили в мастерской The Smallest Cog, связанной с Ричардом Хаммондом.

Сколько будет стоить автомобиль из шоу «The Grand Tour»

По информации аукционной площадки, Triumph Stag ранее прошел две реставрации, одна из которых включала работы с двигателем, коробкой передач и подвеской. Последнее задокументированное техническое обслуживание состоялось в июле 2025 года. В то же время документация по предыдущей реставрации, по словам продавца, была утеряна во время телевизионных съёмок.

Состояние автомобиля оценивается как в целом хорошее, хотя у него есть характерные для его возраста недостатки. В частности, заметны незначительные проблемы с посадкой кузовных панелей, следы износа салона и небольшие дефекты хромированных деталей. Покупателю также придётся заменить некоторые лампы подсветки приборной панели.

Торги проходят без резервной цены, то есть продавец не установил минимальную сумму, ниже которой автомобиль не может быть продан. Окончательная стоимость будет определена по итогам аукциона, а сам Triumph в настоящее время находится в Лондоне.

Главная ценность этого автомобиля заключается не столько в его технических характеристиках, сколько в его истории. Это один из последних автомобилей, за рулем которых Джеймс Мэй появлялся вместе с Кларксоном и Хаммондом в их культовом шоу. Именно поэтому интерес коллекционеров может оказаться значительно выше, чем к обычному Triumph Stag аналогичного года выпуска.