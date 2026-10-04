Студенты создали электромобиль VENTRA, который собирает пыль у колес

Концепт разработала команда TU/ecomotive из Технического университета Эйндховена. Проект посвящён загрязнению, которое сохраняется даже после перехода на электротранспорт: во время движения шины, тормоза и дорожное покрытие изнашиваются и образуют мелкие частицы.

VENTRA должна собирать их вблизи колес, непосредственно у источника образования. Система придаёт частицам электрический заряд, после чего они притягиваются к заземлённой собирающей поверхности и оседают на ней. Такой принцип позволяет обходиться без обычного механического фильтра.

Улавливать пыль и уменьшать её образование

Согласно сообщению университета, опубликованному Tech Xplore, моделирование показало возможность направлять в улавливающую систему около 24 % частиц при скорости 50–80 км/ч. При более низкой скорости расчетная эффективность возрастает до 42 %. Это результаты симуляций; подтвержденных данных дорожных испытаний в сообщении не приводится.

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После использования поверхность можно очистить пылесосом или водой. Команда предлагает перерабатывать собранный материал и демонстрирует его повторное использование в элементах интерьера автомобиля.

Еще одно направление работы — снижение массы. Значительная часть шасси изготовлена из легких термопластичных панелей, армированных углеродным волокном. По данным разработчиков, это позволило уменьшить вес почти на 100 кг. Меньшая нагрузка на шины должна замедлить их износ.

Кроме того, автомобиль оснащен системой Clean Drive, которая анализирует стиль вождения и отображает рекомендации на экране приборной панели. Она поощряет более плавное ускорение, более мягкое торможение и позволяет избегать лишних движений рулем. В TU/ecomotive рассматривают такие подсказки как способ предотвращать образование частиц ещё до того, как понадобится их улавливать.

VENTRA по-прежнему остается исследовательским концептом. Цель команды — продемонстрировать автомобильной отрасли сочетание трёх подходов: облегчённой конструкции, более экономного вождения и улавливания частиц. Заявленные показатели характеризуют работу системы в расчётных условиях, а не снижение общего уровня загрязнения воздуха вокруг автомобиля.