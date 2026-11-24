Mercedes-Benz подписал глобальное соглашение с нью-йоркской компанией Arena Physica и будет внедрять на своих заводах платформу Atlas. Это система на основе агентов искусственного интеллекта, которая анализирует электрическую и электронную архитектуру автомобиля и подсказывает техникам, где с наибольшей вероятностью скрывается неисправность. В ходе испытаний она сократила время диагностики и ремонта на 20–30%, причем эффект был заметен как у новичков, так и у опытных специалистов.

Первой площадкой станет завод в Таскалусе (штат Алабама), где собирают обновленные кроссоверы GLE и GLS. Это основное производство этих моделей для мирового рынка, поэтому нововведения коснутся и автомобилей, которые впоследствии поступят к украинским дилерам марки. Пилотные запуски запланированы также на других предприятиях концерна.

Цифровой двойник проводки

Современный премиальный кроссовер — это десятки электронных блоков управления, километры проводов и тысячи контактов. Когда при окончательной проверке какая-то система отказывает, поиск причины превращается в детективную работу. Технику приходится проверять разъёмы один за другим, а иногда и частично разбирать салон.

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Atlas подходит к этому по-другому. В основе платформы лежит так называемый Metagraph — цифровая модель электроархитектуры автомобиля. Она описывает каждый вывод, разъем и провод, их роль в работе систем и физическое расположение в кузове. Сочетая детерминированные правила с вероятностными оценками, система ранжирует возможные причины сбоя и предлагает структурированный план ремонта.

Всё работает по замкнутому циклу. Atlas направляет техника к наиболее вероятному источнику проблемы, а после каждого нового измерения уточняет свои гипотезы. Установленные причины и результаты ремонта записываются в базу знаний, поэтому чем больше машин проходит через систему, тем точнее становятся её подсказки.

На заводе Atlas не заменяет имеющиеся инструменты, а работает как надстройка к системе помощи в доработке электроники, которую Mercedes-Benz уже использует на линии.

Помощник, а не замена

Автопроизводитель рассчитывает, что платформа повысит долю неисправностей, устраняемых с первой попытки, а также сократит количество повторных работ и ненужных разборок. Отдельный бонус — более быстрое обучение новых сотрудников, ведь узкоспециализированные знания становятся доступными всей команде.

«Чем сложнее становятся наши автомобили, тем большего профессионализма они требуют от техников на линиях», — отметил генеральный директор Mercedes-Benz North America Джейсон Гофф. По его словам, Atlas предоставляет сотрудникам дополнительный диагностический инструмент, который ускоряет и повышает точность ремонта без ущерба для качества. В компании подчеркивают, что технология создана для поддержки квалифицированных специалистов, а не для того, чтобы заменить их.

Соучредитель и генеральный директор Arena Physica Пратап Ранаде объясняет, что платформа объединяет инженерный опыт, на приобретение которого обычно уходят годы, и делает его доступным для всей организации.

Компания Arena Physica была основана в 2019 году в Нью-Йорке и позиционирует себя как компания, занимающаяся «электромагнитным суперинтеллектом». Её физически обоснованный ИИ используется для проверки, настройки и оптимизации сложного оборудования; среди клиентов компании — AMD, Anduril и Bausch + Lomb.

Для Mercedes-Benz это соглашение является частью более широкой стратегии, в рамках которой искусственный интеллект внедряется на производстве там, где он действительно помогает людям и повышает качество продукции. От результатов в Таскалусе будет зависеть, насколько быстро Atlas будет внедрен на других заводах марки.