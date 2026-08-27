Велосипед Ogle v3 Final Boss сочетает в себе титан, 3D-печать и тормозную систему авиационного класса

Американский конструктор Джош Огл представил один из самых необычных горных велосипедов этого года. Модель Ogle v3, которую автор называет Final Boss, почти полностью построена на основе титана, индивидуального производства и инженерных решений, гораздо более сложных, чем обычно требуется для велосипеда.

Самая интересная особенность скрыта внутри рамы. Вместо стандартных гибких гидравлических шлангов Огл использовал жесткие титановые трубки диаметром 1/8 дюйма, или примерно 3,2 мм.

По данным Bikerumor, трубки такого типа используются, в частности, в военных конвертопланах V-22 Osprey. Они рассчитаны на давление до 4200 psi, то есть примерно 290 бар. Сам Огл смог испытать велосипедную систему под давлением около 3500 psi, или 241 бар — дальше его оборудование уже не позволяло.

Жесткие магистрали приварены к фитингам внутри рамы. Полностью отказаться от обычных шлангов невозможно: они остались у руля и между подвижными частями задней подвески. Однако большая часть магистрали проходит именно через титановые трубки.

SILCA отмечает, что такая конструкция практически не деформируется под давлением, поэтому теоретически должна обеспечивать более четкое ощущение при нажатии на тормозную ручку. В то же время сам автор не утверждает, что это решение делает велосипед легче или практичнее. Оно требует большего количества соединений и значительно усложняет производство.

Часть рамы печатают на 3D-принтере

Ogle v3 интересен не только тормозами. Соединительные элементы титановой рамы изготавливаются компанией SILCA методом 3D-печати из металла. Такой подход позволяет изменять геометрию велосипеда под конкретного владельца без полной переработки конструкции.

Рама работает в сочетании с подвеской Ministry 3VO, которая обеспечивает ход заднего колеса 150 мм. В конструкции также используются специально изготовленные титановые шарниры и другие детали.

Огл добавил немало декоративных элементов. На титановых деталях можно увидеть изображения Pac-Man, Годзиллы и мотивы старых видеоигр. Звезда системы выполнена в стиле Asteroids, а на верхней крышке рулевой колонки выгравирована карта города Дуранго в масштабе 1:500 000. Только её обработка на станке занимает около часа.

Соответствующей оказалась и цена. Полностью собранный Ogle v3 оценивается примерно в 27 500 долларов — по текущему курсу это около 1,22 млн гривен.

Поэтому Final Boss вряд ли станет массовой моделью. Скорее это демонстрация того, как далеко можно зайти в создании велосипеда, если объединить авиационные материалы, технологии автоспорта, 3D-печать титана и практически ручное производство.