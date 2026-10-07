Зелёный циферблат и золотистый браслет. Casio пополнила линейку Vintage двумя доступными моделями

Casio пополнила линейку Vintage двумя моделями — AQ-240EG-3A и AQ-230GA-3AMQY. Обе модели выполнены в темно-зеленой и золотистой цветовой гамме и уже доступны для предварительного заказа. Начало отгрузки запланировано на октябрь.

Главная особенность новинок — циферблат с радиальной отделкой sunray. Благодаря ей зеленый оттенок меняется в зависимости от освещения и угла обзора. Корпус изготовлен из полимера, а браслет — из нержавеющей стали с золотистым ионным покрытием. Застежку можно самостоятельно отрегулировать под запястье с обхватом от 150 до 205 мм.

Несмотря на схожее оформление, часы отличаются формой и размерами. Более крупная модель AQ-240EG имеет прямоугольный корпус со скруглёнными углами, габариты 40,9 × 35,8 × 8,1 мм и вес 51 г. AQ-230GA более компактны и имеют более угловатый корпус: 38,8 × 29,8 × 8,1 мм при весе 47 г.

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По функционалу разницы нет. Часы и минуты показывают две стрелки, а небольшой ЖК-экран отображает цифровые данные, в частности секунды, дату и день недели. Предусмотрены второй часовой пояс, секундомер с точностью до сотой секунды, ежедневный будильник и ежечасный звуковой сигнал.

Есть и одна особенность календаря: февраль в нём всегда состоит из 28 дней. Поэтому в високосный год дату придётся скорректировать вручную.

Обе модели оснащены полимерным стеклом и базовой защитой от воды для повседневного использования. По оценке Casio, на одной батарейке SR920W они будут работать примерно три года. Заявленная погрешность хода составляет до 30 секунд в месяц в любую сторону.

Компактная модель AQ-230GA стоит около 55 долларов, а более крупная AQ-240EG — примерно 62 доллара. Таким образом, выбор между ними сводится прежде всего к размеру и форме корпуса: набор функций у обеих одинаков.