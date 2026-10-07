Зелений циферблат і золотистий браслет. Casio поповнила Vintage двома доступними моделями

Casio розширила лінійку Vintage двома моделями — AQ-240EG-3A та AQ-230GA-3AMQY. Обидві виконані в темно-зеленій і золотистій кольоровій гамі та вже доступні для попереднього замовлення. Початок відправлення запланований на жовтень.

Головна деталь новинок — циферблат із радіальним оздобленням sunray. Завдяки йому зелений відтінок змінюється залежно від освітлення та кута огляду. Корпус виготовлений із полімеру, а браслет — із нержавіючої сталі із золотистим іонним покриттям. Застібку можна самостійно відрегулювати під зап’ястя обхватом від 150 до 205 мм.

Попри схоже оформлення, годинники відрізняються формою та розмірами. Більший AQ-240EG має прямокутний корпус із заокругленими кутами, габарити 40,9 × 35,8 × 8,1 мм і вагу 51 г. AQ-230GA компактніший і більш кутастий: 38,8 × 29,8 × 8,1 мм за ваги 47 г.

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За можливостями різниці немає. Години та хвилини показують дві стрілки, а невеликий LCD-екран відповідає за цифрові дані, зокрема секунди, дату й день тижня. Передбачені другий часовий пояс, секундомір із точністю до сотої секунди, щоденний будильник і щогодинний звуковий сигнал.

Є й особливість календаря: лютий у ньому завжди має 28 днів. Тому у високосний рік дату доведеться скоригувати вручну.

Обидві моделі отримали полімерне скло та базовий захист від води для повсякденного використання. Від однієї батарейки SR920W вони, за оцінкою Casio, працюватимуть приблизно три роки. Заявлена похибка ходу становить до 30 секунд на місяць у будь-який бік.

Компактний AQ-230GA коштує близько $55, а більший AQ-240EG — приблизно $62. Тож вибір між ними зводиться передусім до розміру та форми корпусу: набір функцій однаковий.