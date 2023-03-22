Росія відправляє на фронт 70-річні танки: чому це погана новина для Ураїни

У Твіттері та на українських каналах у Telegram почало з’являтися все більше відео та фотографій, на яких видно, як на фронт прямує нова партія російських танків. Однак це не нові машини, такі як модифіковані версії Т-72 або Т-90, а танки Т-54/55, представлені наприкінці 1940-х років, які, м’яко кажучи, пережили свої найкращі роки.

З 1947 року було побудовано близько 100 000 машин (Т-54/55 вироблявся в СРСР, Чехословаччині, Польщі та Китаї), які увійшли до складу бронетанкових армій країн, що входили до нині неіснуючого Варшавського договору. Базова версія танка важила 36 тонн, а екіпаж складався з чотирьох осіб. Екіпаж мав у своєму розпорядженні нарізну гармату калібру 100 мм і два кулемети, в тому числі один великокаліберний, здатний пробивати броню легких машин.

Однак йому не вистачає складних систем управління вогнем або бронювання, які є частиною сучасних танків, що беруть участь у бойових діях в Україні. Тому порівняно з “Абрамсами” чи “Леопардами”, які українці мають отримати від Заходу, Т-54/55 бліднуть. Те ж саме було і з Т-62, машинами, прийнятими на озброєння радянської армії в 1962 році, які росіяни відправили воювати з українцями в травні 2022 року. Втім, ці машини не становили великої проблеми для українських військових.

Відчай чи частина тактики? Т-54/55 може означати для України великі втрати грошей і цінної техніки

Збройні конфлікти завжди пов’язані з великими витратами – закупівля пального та обладнання обчислюється десятками мільйонів доларів. Це стосується і зброї для знищення танків – керованих і некерованих ракет, які використовуються в різних типах протитанкових систем. Одна ракета FGM-148 Javelin коштує – залежно від версії – від 80 до понад 100 000 доларів, а за один заряд, випущений з M142 HIMARS, потрібно заплатити близько 150 тисяч доларів.

Надіслані шведами пускові установки протитанкових керованих ракет малої дальності NLAW коштують близько 25 тисяч доларів за штуку. Отже, мова йде про дійсно великі гроші, а обладнання, яке можна використовувати проти більш сучасних Т-90М, буде використано проти старих танків Т-54/55. Це, звичайно, спричинить великі втрати серед екіпажів цих машин, але як в СРСР, так і в Росії безпека тих, хто експлуатує військову техніку, була другорядним питанням.