Hardnews

Росія відправляє на фронт 70-річні танки: чому це погана новина для Ураїни

У соціальних мережах з'явилася низка відео та фото, на яких зафіксовано транспортування радянських танків Т-54 і Т-55, які Росія має намір використати проти України. Хоча ця техніка була прийнята на озброєння бронетанкових військ СРСР у 1947 році і не може зрівнятися з сучасними машинами, українці можуть багато втратити від цього, на перший погляд, відчайдушного рішення.

22.03.2023
1 хвилина на прочитання
T-55

У Твіттері та на українських каналах у Telegram почало з’являтися все більше відео та фотографій, на яких видно, як на фронт прямує нова партія російських танків. Однак це не нові машини, такі як модифіковані версії Т-72 або Т-90, а танки Т-54/55, представлені наприкінці 1940-х років, які, м’яко кажучи, пережили свої найкращі роки.

З 1947 року було побудовано близько 100 000 машин (Т-54/55 вироблявся в СРСР, Чехословаччині, Польщі та Китаї), які увійшли до складу бронетанкових армій країн, що входили до нині неіснуючого Варшавського договору. Базова версія танка важила 36 тонн, а екіпаж складався з чотирьох осіб. Екіпаж мав у своєму розпорядженні нарізну гармату калібру 100 мм і два кулемети, в тому числі один великокаліберний, здатний пробивати броню легких машин.

Новини по темі

Однак йому не вистачає складних систем управління вогнем або бронювання, які є частиною сучасних танків, що беруть участь у бойових діях в Україні. Тому порівняно з “Абрамсами” чи “Леопардами”, які українці мають отримати від Заходу, Т-54/55 бліднуть. Те ж саме було і з Т-62, машинами, прийнятими на озброєння радянської армії в 1962 році, які росіяни відправили воювати з українцями в травні 2022 року. Втім, ці машини не становили великої проблеми для українських військових.

Відчай чи частина тактики? Т-54/55 може означати для України великі втрати грошей і цінної техніки

Збройні конфлікти завжди пов’язані з великими витратами – закупівля пального та обладнання обчислюється десятками мільйонів доларів. Це стосується і зброї для знищення танків – керованих і некерованих ракет, які використовуються в різних типах протитанкових систем. Одна ракета FGM-148 Javelin коштує – залежно від версії – від 80 до понад 100 000 доларів, а за один заряд, випущений з M142 HIMARS, потрібно заплатити близько 150 тисяч доларів.

System FGM-148 Javelin
System FGM-148 Javelin

Надіслані шведами пускові установки протитанкових керованих ракет малої дальності NLAW коштують близько 25 тисяч доларів за штуку. Отже, мова йде про дійсно великі гроші, а обладнання, яке можна використовувати проти більш сучасних Т-90М, буде використано проти старих танків Т-54/55. Це, звичайно, спричинить великі втрати серед екіпажів цих машин, але як в СРСР, так і в Росії безпека тих, хто експлуатує військову техніку, була другорядним питанням.


➡Відкриваємо ЗБІР КОШТІВ на придбання «Тепловізійного монокуляра з далекоміром AGM Fuzion LRF TM25-384» (тепловізор) для снайперів роти вогневої підтримки (92-й батальйон). Допоможемо тим, завдяки кому ми досі живі. Номер карти mono 5375411203876318. Або ж - поповнити Монобанку. Важлива кожна гривня!

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


22.03.2023
1 хвилина на прочитання
Back to top button