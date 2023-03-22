Україна запускає благодійні пенсії, але держава отримає свою частину

В Україні з’явилася можливість підвищувати пенсії за рахунок пожертвувань родичів пенсіонерів та благодійників, які бажають підтримати літніх людей, які цього потребують. При цьому держава утримуватиме 30% від суми пожертви на користь Пенсійного фонду. Пенсійний фонд передбачив цю можливість, щоб кожен бажаючий міг зробити свій внесок у покращення життя інших людей.

Меценатські пенсії: Персоніфіковані та неперсоніфіковані пожертви

Пожертви можуть бути адресними, пов’язаними з конкретною особою, або знеособленими, коли кошти спрямовуються на підтримку системи пенсійних виплат. Важливо зазначити, що при персоніфікованій допомозі держава перераховуватиме лише 70% суми, а решта 30% піде в солідарну пенсійну систему. Ця частина буде рівномірно розподілена між українцями, які отримують мінімальні виплати. Пенсіонер отримає виплату через місяць після того, як благодійник її надішле.

Неперсоніфіковані пожертви та канали надходження

Неперсоніфіковані пожертви повністю спрямовуватимуться до солідарної системи. Внески можна буде зробити через офіційний веб-сайт Пенсійного фонду, доступний для громадян, які проживають в Україні та за кордоном. Ця нова ініціатива має на меті надати фінансову підтримку людям похилого віку та підвищити якість їхнього життя.