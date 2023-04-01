Найпотужніші магнітні бурі квітня: астрологи назвали їх дати та попередили про наслідки

Вже першого дня квітня Землю накрила магнітна буря. На щастя вона виявилася не надто потужною, та продовжуватиметься лише два дні – з 1 до 2 квітня. Однак другий місяць весни принесе нам ще щонайменше дві магнітні бурі середньої інтенсивності та одну потужну. Причому остання співпаде із повним сонячним затемненням.

Про це повідомляє популярний метеорологічний портал, Meteoagent. У своєму прогнозі спеціалісти ресурсу спираються на дані супутникових систем TESIS та NOAA, а також всесвітньо відомих метеолабораторій по всьому світу.

Календар магнітних бур на квітень 2023 року

Після першої магнітної бурі 1-2 квітня, на поверхні Сонця не очікується жодної активності аж до 9 квітня. Тож і збурень магнітного поля Землі остерігатися не варто.

Та вже 10-11 квітня астрологи прогнозують чергові спалахи на Сонці, що викличуть магнітну бурю середньої інтенсивності. Після недовгого затишшя, на поверхні Сонця знову очікується незначна активність. Вона викличе ще одну магнітну бурю 16-17 квітня, яка за своєю силою не поступатиметься попередній та дорівнюватиме приблизно 4 балам (за 8-бальною шкалою).

Та найпотужніша магнітна буря у квітні припаде на 20 та 21 квітня. Їі інтенсивність сягне 6 балів. До того ж ця магнітна буря співпаде із повним сонячним затемненням, яке відбудеться 20 квітня.

Решта місяця пройде відносно спокійно. Збурень магнітного поля землі після 21 квітня не очікується. Хоча тут можливі несподіванки, адже спрогнозувати космічні явища, та ще й з високою точністю, вкрай складно.

Як впливають магнітні бурі на людей?

Магнітна буря або збурення магнітного поля Землі часто позначається на здоров’ї та самопочутті людей. Найбільший дискомфорт відчувають люди похилого віку та ті, що мають хронічні хвороби. Також магнітні бурі тяжко переживають метеозалежні люди та вагітні жінки.

Серед головних симптомів магнітних бур:

запаморочення;

нудота;

сонливість;

різке підвищення чи пониження артеріального тиску;

швидка втомлюваність;

болі в суглобах тощо.

Під час магнітних бур найбільш чутливим до них людям радять уважніше ставитися до свого здоров’я. Зокрема більше відпочивати, не перевантажувати свій організм тренуваннями та фізичною роботою, утриматися від нездорової їжі та шкідливих звичок.