Народний депутат Микола Тищенко знову у центрі скандалу

Нещодавно народний депутат від партії “Слуга Народу” осоромився, даючи відповідь на просте запитання. Підставою для жартів, мемів та осуду зі сторони простого народу стала відповідь про продукти та їх вартість на київських ринках. Все через те, що пан Микола у 2021 році купує харчі за цінами 2017 року. Як йому це вдається, чоловік не пояснює.





Як так сталося, що народний обранець купує гречку по 28 гривень за кг, у той час, як всі інші громадяни купують її майже вдвічі дорожче — назавжди залишиться таємницею. Ще більше здивувала українців ціна на яловичину. Нардеп розповів, що купує її на Бесарабському ринку по 50-70 гривень за кілограм.

Втім це не перший випадок, коли Микола Тищенко опиняється у центрі скандалу чи дає привід для жартів. Той факт що депутат та ресторатор полюбляє бути у центрі народної уваги складно заперечити. Всі пам’ятають його скандали із вечіркою та Велюром, розлученнями та кар’єрою на ТБ.

Але цього разу українців обурив той факт, що український обранець зовсім не розуміє, про що говорить. Тепер на ринках можна зустріти дуже цікаві цінники із дописами “Спеціально для Тищенко”.

Динаміка росту цін на харчі в 2021 році

А тим часом ціни на продукти дуже заганяють українців у глухий кут. Вартість формують багато чинників, навіть подорожчання енергоносіїв. Зросла ціна на газ, тож зросте і на продукти. Так цукор зріс у ціні на 88% всього за рік, куряче м’ясо на +6%, яловичина аж на +12%.

Державна служба статистики повідомляє, що українці за останній рік почали споживати менше основних продуктів. М’ясо, овочі, риба, хліб поступово покидають споживчу картину. Це може свідчити лише про брак коштів та низький рівень життя.