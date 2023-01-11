Тільки без паніки: українцям пояснили, чому не варто скуповувати долари

Курс долара у 2023 році не перетне позначки у 50 грн. Всі прогнози щодо катастрофічної девальвації гривні – це лише спроба посіяти паніку серед населення. Тож українцям не варто стрімголов бігти в обмінники та скуповувати «тверду» валюту.

Таку заяву зробив народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Мариковський. Він запевнив українців, що запасатися доларами зараз не варто, адже за очікуваннями експертів середній курс у 2023 році не перевищить 41 грн/дол. Навіть у бюджеті України закладений курс 42 грн/дол. Тобто члени Кабінету міністрів переконані в стабільності гривні. Які ж тоді причини для паніки у пересічних громадян?

«Слуга народу» нагадав, що Україна зараз отримує потужну підтримку від США та країн Європейського союзу. Регулярні вливання в бюджет дозволяють оперувати фінансами країни таким чином, щоб утримувати національну валюту у певних окреслених межах.

Натомість гарантією подальшого надання Україні кредитів та грантів залишаються Збройні сили України. Саме вони зараз є щитом між демократичним світом та найбільшою сучасною державою-терористом. Тож доки українські захисники відважно змагаються проти фашистів ХХІ сторіччя росіян, регулярна фінансова та гуманітарна допомога нашій державі забезпечена.

Мариковський також підкреслив, що на початку 2022 року експерти очікували значно стрімкішої девальвації гривні. Тож наприкінці року були приємно вражені реальним положенням справ. Уникнути тотального знецінення нацвалюти вдалося переважно коштом зовнішньоекономічної підтримки. Проте стабілізації гривні сприяла і реалізація військових облігацій. За рахунок продажу державних цінних паперів бюджет цьогоріч отримав додаткові 200 млрд грн прибутку.

Нагадаємо що станом на середу 11 січня середній курс долара в українських обмінниках становив 40,2 грн/дол та 40,7 грн/дол на купівлю та продаж відповідно. Для порівняння у вівторок 10 січня як на продаж, так і на покупку курс долара був на 5 коп вищим.