Містика чи підступи підсвідомості? У які дні тижня сняться віщі сни

На думку експертів, віщі сни приходять практично до кожної людини. Особливо часто це відбувається напередодні важливої події.

У такі моменти підсвідомість намагається розрахувати найімовірніший результат вирішального моменту і ніби підготувати людину до нього або підказати, як найкраще діяти.

Багато людей приходять у шок, коли в реальному житті почне відбуватися побачене уві сні. Одні вважають це згаданими вище підступами підсвідомості, інші вірять у вищі сили, що прийшли на допомогу. Хтось навіть відкриває в собі дар ясновидіння. Згідно з народними прикметами, сни, що з’явилися в певні дні тижня, неодмінно збуваються.

Якщо ви довгий час намагаєтеся розгадати таємницю або мучитеся через невирішене завдання – рішення може прийти уві сні в понеділок. При цьому, якщо яскраве нічне бачення відбулося, але складних ситуацій у житті при цьому немає – можна не звертати на нього уваги.

Сни по вівторках найчастіше є наслідком пережитих яскравих емоцій. Сильні враження захоплюють людину цілком, і навіть вночі вона продовжує відчувати їх. Але навряд чи при цьому у сну є потенціал втілитися в життя.

Сновидіння в ніч на середу збуваються тільки, якщо наснилися після опівночі. Зате сни четверга можуть бути по-справжньому пророчими – їх варто запам’ятати й проаналізувати.

У п’ятницю збуваються сни про кохання, романтику і пристрасть, у суботу сон-передбачення приходить тільки незадовго до пробудження. Нічні кошмари неділі – порожні, їх боятися не варто, а якщо видіння будуть добрими і яскравими, великий шанс, що вони стануть реальністю.