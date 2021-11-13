Кому рахувати гроші, а кому поєднати несумісне: гороскоп на неділю, 14 листопада

Місяць у Рибах у ці вихідні допомагає відпочивати та розслаблятися. Сприяє душевному спілкуванню із близькими людьми. Звичайно, за умови, що цьому не завадять пристрасті Скорпіонів, астрологічних причин для яких зараз теж достатньо. У будь-якому випадку, якщо у вас є можливість, потрібно відпочити як слід і постаратися набратися сил, тому що наступний тиждень буде відповідальним та складним, треба підготуватися до цього як мінімум морально.





14 листопада вранці і вдень астрологічна ситуація буде м’якшою, а ось ближче до вечора, за київським часом після 19 години, Місяць перейде в гарячий знак Овна. Якщо вам потрібно цієї неділі зробити щось швидко і енергійно, заплануйте це на вечірні години. Якщо вам дорогий мир у сім’ї, не обговорюйте спірні питання увечері. Якщо погоджувати режим дня цієї неділі з місячними ритмами, то можна весь день пролежати на дивані, а вже перед сном швидко переробити всі господарські справи або зробити енергійну пробіжку.

Овен, сьогодні ймовірна плутанина навіть у найпростіших речах, а ввечері вам захочеться веселощів та божевілля.

Телець, від якоїсь розмови може залишитися прикрий осад. Постарайтеся перейти ввечері на щось інше.

Близнюки, поєднати несумісне – ось завдання номер один для вас цієї дивної неділі.

Рак сьогодні-завтра може вичерпати якийсь важливий стратегічний запас.

Лев, активність буде чудово поєднуватися у вас з вигадкою і нестандартним підходом.

Діва, ви ламатимете голову над поведінкою людини, яка робить якісь незрозумілі вчинки.

Терези, не пізніше цього вечора необхідно провести оцінку фінансів та ресурсів. Ви повинні чітко знати, що маєте, це дуже важливо для подій наступного тижня.

Скорпіон, якісь із ваших планів можуть несподівано зірватися, зате щось інше вийде майже без зусиль.

Стрілець, намагайтеся бути тактовнішими: сьогодні можна легко наговорити зайвого або ляпнути щось невпопад.

Козеріг, якась тривожна подія може посприяти тому, що ви зблизьтеся з симпатичною вам людиною.

Водолій, можливо, вас попросять приєднатися як асистент до людини, яка зайнята якоюсь дивною справою.

Риби, звичний розпорядок може бути порушений через серію дрібних подій.