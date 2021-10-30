Хто прийме відповідальне рішення, а на кого чекає випробування: гороскоп на суботу, 30 жовтня

У свій 24 місячний день у місячному календарі Місяць знаходиться у знаку зодіаку Лев. А це означає, що день сприяє всім енергійним та дієвим починанням: від організації спортивних чи культурно-масових заходів до корпоративної вечірки. Тільки не забувайте про карантинні обмеження! Крім того, місяць у Леві привносить схильність до авантюр та підвищує необдуману ризикованість. Тому варто відкласти всі серйозні фінансові справи, пов’язані з великими коштами.





Овен

День подарує важливі новини та допоможе прийняти відповідальне життєве рішення.

Телець

Ця незвичайна субота здатна подарувати вам те, про що ви давно мрієте.

Близнюки

Ваші зусилля та відданість спільній справі сьогодні будуть помічені та винагороджені.

Рак

Цього дня радимо зробити відповідальний крок на шляху до свого особистого щастя.

Лев

Організуйте собі день здоров’я – косметичні та лікарські засоби сьогодні ефективні.

Діва

Радійте життю та помічайте красу навколо себе – це ваш невичерпний ресурс.

Терези

Тримайтеся подалі від пліток. Не обговорюйте людей і не дозволяйте поширювати чутки про себе.

Скорпіон

Ви будете схильні приймати інформацію швидко, тому займіться тільки перевіреними справами.

Стрілець

14-та місячна доба відкриє нові можливості, ними можна буде користуватися до вечора.

Козеріг

Продуктивний та позитивний день зміниться насиченим та відповідальним увечері.

Водолій

Вам головне — вчасно загальмувати. Не плануйте нічого важливого на вечір.

Риби

Цей день буде для вас новим випробуванням, але ви зможете вийти переможцем.