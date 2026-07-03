Відпочинок біля води з дітьми: рятувальники нагадали про правило «25:10», яке не варто ігнорувати

Українські рятувальники радять батькам дотримуватися правила «25:10» під час купання дітей у басейнах, морі чи відкритих водоймах. Його суть полягає в тому, що після кожних 25 хвилин у воді дитина має робити щонайменше 10-хвилинну перерву на суші. Такий підхід допомагає зменшити ризик переохолодження, перевтоми та небезпечних ситуацій під час відпочинку біля води.

Суть правила проста: дитина може активно купатися не більше 25 хвилин поспіль, після чого потрібно зробити щонайменше 10-хвилинну перерву на суші. Навіть якщо дитина запевняє, що не втомилася і хоче плавати далі, її організм може вже перебувати у стані перевтоми.

Чому перерви такі важливі

Під час активного плавання діти швидше витрачають енергію, ніж дорослі. У них може знижуватися концентрація уваги, погіршуватися координація рухів і з’являтися втома. У воді це особливо небезпечно, адже дитина може розгубитися, запанікувати або почати неправильно дихати.

Навіть у теплій воді тіло поступово втрачає тепло. У дітей цей процес відбувається швидше через меншу масу тіла. Ознаками небезпечного стану можуть бути озноб, тремтіння, млявість, «ватні» м’язи або повільна реакція.

10 хвилин на суші дозволяють дитині зігрітися, відновити сили й повернути нормальну увагу. Після цього можна знову заходити у воду, але під контролем дорослих.

Що ще мають пам’ятати батьки

Найголовніше правило — не втрачати дитину з поля зору. Небезпечна ситуація може виникнути навіть на мілководді: дитина може послизнутися, піти під воду на кілька секунд або злякатися й не покликати на допомогу.

Також фахівці радять обирати для дітей яскраві купальники або плавки. Найпомітнішими у воді вважаються неонові кольори — жовтий, салатовий, помаранчевий. Натомість синій, білий або сірий одяг може зливатися з водою, особливо в басейні чи мутній водоймі.

Для маленьких дітей варто використовувати нарукавники або жилети, але вони не замінюють нагляду дорослих. Дитину не можна залишати саму біля води навіть на кілька хвилин.