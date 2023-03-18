Что делать, если потерял пенсионную карту: в ПФУ дали простую инструкцию

В Украине из-за войны тысячи пенсионеров были вынуждены бежать из своих домов и переезжать в более безопасные регионы. В такой ситуации украинцы пожилого возраста часто теряли свои документы и другие личные вещи, в частности пенсионные банковские карты. Но если получение нового паспорта и идентификационного кода требует времени и усилий, восстановить пенсионную карточку очень легко и быстро. В Пенсионном фонде рассказали, как действовать пенсионеру в случае потери пенсионной карты?

Первое, что нужно сделать – заблокировать карточку. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:

позвонить по телефону на горячую линию финучреждения, где пенсионер обслуживается;

заблокировать карту в мобильном приложении банка;

лично обратиться в банковское отделение.

После того, как работники банка заблокируют пенсионную карту, ею уже невозможно будет рассчитаться, а тем более снять с нее наличные.

Когда пенсионный счет гражданина будет в безопасности, можно заняться восстановлением карты. Для этого пенсионеру необходимо заказать новую карту в одном из филиалов своего банка. Эту карту работники финучреждения привяжут к текущему пенсионному счету клиента.

Если же после потери карты пенсионеру придется изменить номер своего счета или он откроет пенсионную карточку в другом банке, об этом обязательно нужно сообщить Пенсионному фонду. Иначе полагающиеся гражданину выплаты на новую карточку начислять не будут.

Чтобы сообщить ПФУ об изменении своих банковских реквизитов, достаточно подать заявление с новым номером счета в сервисный центр Пенсионного фонда. Есть еще один, более простой способ: войти в личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ и изменить свои банковские реквизиты. В таком случае пенсионеру даже не придется лишний раз выходить из дома, ведь отредактировать свои данные на портале ПФУ можно дистанционно с помощью смартфона.