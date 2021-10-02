Один миллион пенсионеров получит прибавку к пенсии

Уже сегодня размер пенсии некоторых пенсионеров увеличится на 400 гривен. Получать обновленные выплаты смогут лишь те, кто достиг определенного возраста. Об этом говорится в постановлении Кабмина №127. Далее более подробно поговорим о том, кому посчастливилось получить дополнительные деньги.





Прежде всего в постановлении говорится о повышении пенсионных выплат тем, кто достиг возраста 75-80 лет. В Украине таких пенсионеров почти 1 миллион граждан. Впервые о доплате чиновники заговорили еще в июле 2021 года. Но тогда повышения не произошло. Его отложили на неопределенный срок. Постановление вступило в силу только с 1 октября. Это не одноразовые выплаты. Теперь установлен новый размер выплат будет действовать и в 2022 году.

Министр социальной политики Марина Лазебная поделилась еще приятными новостями для пенсионеров. Так с 2020 года доплату смогут получить те, кто достиг возраста 70-75 лет. А это еще почти 7 миллионов украинцев. Сумма надбавки составит 300 гривен. Точных дат пока никто не называет, но министр заверила, что правительство планирует сделать это очень быстро и оперативно.

Категория граждан, которым 80 и более лет теперь получают самую высокую доплату 500 гривен. В 2022 году их не прекратят. Но о дальнейшем увеличении пока в правительстве ничего не говорят.

Еще почти 10 миллионам граждан, получающих пенсию, ее пересчитают. Увеличится размер минимальных пенсионных выплат до 2039 гривен. Процедура повышения произойдет не сразу, а будет проходить в три этапа. Максимальные выплаты вырастут на 1590 грн.

Правительство подтвердило, что и впредь пенсионные выплаты будут активно расти. Все слои населения должны получать надлежащий уровень помощи, тем более пенсионеры. Также среди хороших новостей для Украинской — удешевление электроэнергии для бытовых потребителей.