Попереду тяжкий тиждень: астролог розповів про масовані обстріли та застеріг від наступу на Херсонщині

В найближчий тиждень ситуація в Україні буде напруженою. Ворог не припинить своїх спроб завдати шкоди енергетичному сектору країни. Вітчизняні електростанції та інші важливі об’єкти інфраструктури щодня будуть атакувати з неба. Можливі жертви серед мирного населення. На фронті також можливе загострення, а на деяиких напрямках ЗСУ стикнеться з неочікуваними труднощами.

Такий прогноз дав астролог Дмитро Уранус. Найнебезпечнішим він вважає період з 20 до 24 жовтня. Саме в ці дні ракетних обстрілів буде найбільше, як і жертв серед мирного населення. Людям не варто забувати про заходи безпеки чи ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Особливо це стосується українців, що проживають поблизу об’єктів критичної інфраструктури, зокрема електростанцій.

Уранус наголосив, що кульмінуючий Сатурн над значною частиною територій України, може створити великі проблеми. Його вплив суттєво обмежить можливості уряду та ускладнить прийняття важливих для держави рішень.

Астролог також передбачив загострення на фронті та розповів, з якими труднощами стикнуться українські військові. За його словами, окупанти спробують відвоювати території, які нещодавно втратили. Мова йде про Харківську область, а також деякі населені пункти Донеччини і Луганщини. Саме там ескалація досягне свого піку.

Що ж стосується Херсонського напрямку, перспектив для результативного наступу астролог не бачить. Місцевим підрозділам ЗСУ він радить вичікувати та набиратися сил.

Натомість успішною для наступу стане східна ділянка фронту, в районі Куп’янська, Старобільська та Сватового. Саме туди і варто спрямувати найбільше ресурсів. А от Бахмут може виявитися слабким місцем української оборони. Тому цю зону варто укріплювати.

Дмитро Уранус також зауважив, що незабаром почнеться новий етап війни. Він може виявитися для України значно складнішим. Однак необхідно пройти через це випробування, щоб пришвидшити перемогу.